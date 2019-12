Estas son las noticias de 2019 que podrían pasar por inocentadas

Hay noticias que nos impactan, nos llaman la atención, nos conmueven, nos cabrean e incluso nos sacan una sonrisa. Cada año, haciendo balance, recordamos los hechos más destacados, bien por su relevancia o por el revuelo que generan. Sin embargo, también hay un pequeño porcentaje de informaciones que rozan el surrealismo, pero que son cien por cien veraces. Estas son algunas de las noticias de 2019 que, de haberlas leído en tal día como hoy, 28 de diciembre, hubiéramos pensado que se trataba de inocentadas. Aquí van las que podrían haber pasado perfectamente por inocentadas, si no hubieran sido reales:

Se esconde de la Policía en Huesca sumergiéndose en un estanque, pero lo atrapan al salir a respirar. J. B.

Se esconde de la Policía en Huesca sumergiéndose en un estanque, pero lo atrapan al salir a respirar



Un hombre acabó arrestado el pasado mes de junio en Huesca después de intentar jugar al escondite con la Policía. Pero no tuvo demasiado éxito al escoger su refugio. El sospechoso, que portaba una bolsa de marihuana, inició una carrera para rehuir de los agentes, pero no se le ocurrió mejor lugar para ocultarse que un estanque. Tras permanecer un tiempo sumergido, tuvo que salir a respirar y, entonces, fue atrapado por los policías.

Aparece una urna funeraria abandonada en el centro de Zaragoza. Guillermo Mestre

Aparece una urna funeraria junto al río Huerva, en pleno centro de Zaragoza



Quienes paseaban a mediados del pasado mes de septiembre por la ribera del Huerva, a la altura de la calle de Martín Ruiz Anglada, se encontraron con un objeto algo atípico: una urna funeraria, con chapa de identificación de la persona fallecida y su fecha de nacimiento y muerte incluidas. La Policía, que acudió al lugar alertada por los viandantes, comprobó que en su interior no se encontraban las cenizas de la fallecida y se pusieron en contacto con la funeraria para que se hiciera cargo de su reciclaje.

Greta Thunberg ha parado en la estación 'El Cisne', en Zaragoza, de regreso a casa. E.S. Zoilo Rios

Greta Thunberg para en la estación 'El Cisne', en Zaragoza, de regreso a casa



Por un momento, parecía una broma, pero fue real: Greta Thunberg, la chica del momento (en pleno desarrollo de la Cumbre del Clima COP25, en Madrid), no solo había pasado por Zaragoza, sino que había parado a tomar algo en la mítica estación de servicio El Cisne. Una de las empleadas de la gasolinera la identificó y se hizo una fotografía con ella que, por supuesto, triunfó en las redes sociales. La joven activista sueca se desplazaba desde la capital española hasta Turín, antes de regresar a casa, y viajaba en un coche eléctrico que recargó en la estación zaragozana.

Un conductor aminora su marcha hasta detenerse y la Policía Local de Zaragoza lo encuentra dormido y ebrio.

@policiazaragoza

Un conductor aminora su marcha hasta detenerse y la Policía Local de Zaragoza lo encuentra dormido y ebrio



Otro hecho sorprendente sucedió en junio en Zaragoza, cuando un vehículo de la Policía Local tuvo que detenerse al circular detrás de un turismo que, de pronto, aminoró la marcha y se detuvo en mitad del carril, en la calle de García Sanchez, a unos 15 metros del semáforo. Al bajarse del coche, los agentes comprobaron que el conductor se había quedado dormido. Tras algún que otro esfuerzo, los policías lograron despertar al aturdido conductor, que arrojó un resultado positivo en alcohol de 0,90, casi cuadruplicando el límite legal e incurriendo en un delito contra la seguridad vial por el que fue multado.

El guardarraíl entró por el parabrisas del Porsche, atravesó el asiento del copiloto y salió por el maletero. Bomberos de Zaragoza

Buscan al conductor de un Porsche que quedó atravesado por una valla de una carretera en Pinseque



Hace tan solo dos días, el 26 de diciembre, varias personas que circulaban de madrugada por la salida de la A-68, en Pinseque, se llevaron un buen susto al ver un Porsche completamente atravesado por un guardarraíl. La valla protectora rompió el cristal delantero del turismo, atravesó el habitáculo del copiloto y salió por la luna trasera. No obstante, lo más extraño fue que, cuando la Guardia Civil y los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza llegaron al lugar del accidente descubrieron que en el interior del coche no había nadie. Todo un misterio por resolver.

Acude al hospital por piedras en el riñón y acaba dando a luz a trillizos. Facebook

Acude al hospital por piedras en el riñón y acaba dando a luz a trillizos



La sorpresa debió de ser mayúscula para Dannette Glitz, una mujer estadounidense que, tras acudir al hospital aquejada de piedras en el riñón el pasado mes de agosto, acabó descubriendo que estaba de parto y dando a luz nada menos que a trillizos. Glitz, de Dakota del Sur, no tenía la menor idea de que estaba embarazada, ni siquiera había sentido ningún movimiento o malestar durante sus 34 semanas de gestación, tal y como reveló en una publicación en su cuenta de Facebook.

Kevin Spacey, un tuno improvisado en las calles de Sevilla. HA

Kevin Spacey, un tuno improvisado en las calles de Sevilla



Quién se lo iba a imaginar: el actor estadounidense Kevin Spacey, ganador de dos Óscar y en el punto de mira por las acusaciones de abusos sexuales, visitó en septiembre Sevilla y no dudó en unirse a una banda de tunos que amenizaba una despedida de soltera en pleno centro de la capital andaluza. Tras hacerse numerosas fotografías con los tunos estudiantes de Derecho, y por si la escena no era lo suficientemente surrealista, el actor acabó haciendo como que tocaba una guitarra y cantando 'La bamba'.

Encuentran a un zorro ártico paseando por las calles de Sevilla. Emergencias Sevilla

Encuentran a un zorro ártico paseando por las calles de Sevilla



De todos es sabido que en Sevilla no hace precisamente frío, ni siquiera en noviembre, cuando esta historia tuvo lugar. Por eso nadie se explica qué hacía un zorro ártico paseando por las calles de esta ciudad. El animal fue rescatado por la Policía y conducido a un centro de recuperación. Su principal hipótesis es que fuera la mascota de algún vecino que, a diferencia del zorro, no era muy astuto, pues en su hábitat natural este animal está acostumbrado a las temperaturas extremas de hasta -50°C.

Un periodista australiano paga por error en un hotel de Mánchester 61.000 euros por una cerveza. Twitter

Un hotel inglés cobra 61.000 euros por una cerveza



Peter Lalor, un periodista australiano experto en cricket, nunca olvidará la última cerveza que se tomó en Inglaterra, y no precisamente por su sabor. Era domingo y Lalor se encontraba en Mánchester cubriendo un evento deportivo, así que decidió tomarse un descanso por la noche y parar en el céntrico Malmaison Hotel a beberse una cerveza. Al ir a pagar, se dio cuenta de que no llevaba sus gafas de ver, por lo que introdujo el pin en el datáfono sin percatarse de la cantidad que marcaba. Pero hubo un error y la camarera le pidió que volviera a hacerlo. No hubo ningún problema esta segunda vez, sin embargo, el periodista se quedó mosqueado y le preguntó a la empleada cuánto había pagado. Tras comprobar la cuenta, la mujer se llevó las manos a la cabeza y comenzó a reír de forma nerviosa. Lalor acababa de pagar 55.000 libras, unos 61.000 euros, por su cerveza.

Asalta una tienda y pide un coñac antes de entregarse a la Policía. HA

Asalta una tienda y pide un coñac antes de entregarse a la Policía



"Cada maestrillo tiene su librillo", dice el refrán, pero el modus operandi de este atracador ruso no resultó una buena estrategia. El hombre asaltó una tienda de comestibles a las afueras de Moscú, donde se atrincheró con un fusil. Viendo que tenía las de perder, terminó pidiendo un coñac antes de entregarse a la policía. Según narraron los medios locales, el hombre tomó la tienda por "un ataque de celos" y esperaba encontrar allí a su pareja para hablar de su relación, algo que por fortuna no se produjo.

La obra de Maurizio Cattelan Agencias

Roban un retrete de oro macizo de la casa donde nació Churchill



Un retrete de oro macizo de 18 quilates con un valor de cinco millones euros y funcionando a la perfección fue robado en septiembre del palacio de Blenheim, en Oxfordshire, la residencia natal de Winston Churchill. Allí brillaba y daba servicio 'América', el áureo váter de pomposo nombre obra del provocador artista italiano Maurizio Cattelan, que se había expuesto antes en el Guggenheim de Nueva York, donde 100.000 personas lo utilizaron.

Venden un plátano pegado a una pared por 120.000 dólares y otro artista se lo come para reivindicar que eso también es arte.

RHONA WISE

Venden un plátano pegado a una pared por 120.000 dólares y otro artista se lo come para reivindicar que eso también es arte



Suena a broma (o más bien, a una sucesión de bromas) de las poco creíbles, pero es real como la vida misma. Un plátano pegado a una pared con cinta adhesiva se vendió a principios de diciembre por 120.000 dólares en Art Basel Miami Beach. Pero la peculiar obra de arte, también del artista italiano Maurizio Cattelan y paradójicamente denominada 'Comedian', tuvo un final inesperado, aunque a la altura de las circunstancias. Otro artista neoyorquino de 'performances', David Datuna, acudió a la galería parisina Perrotin, donde se exhibía, despegó la banana de la pared y se la comió, ante la atónita mirada del público. Todo un bocado gourmet, a juzgar por el precio.

EasyJet pide a un usuario que borre una foto que denuncia asientos sin respaldo en un avión.

Twitter/@mattiasharris

EasyJet pide a un usuario que borre una foto que denuncia asientos sin respaldo en un avión



Las triquiñuelas de las aerolíneas 'low cost' parecen no tener límites para ahorrar gastos, aunque esta vez fueron demasiado lejos. Un usuario, Matthew Harris, publicó en su cuenta de Twitter una imagen de otra pasajera en un vuelo de EasyJet que se disponía a despegar desde Londres hacia Ginebra. La particularidad de la foto (o de la situación) era que el asiento de la mujer carecía de respaldo. Aunque finalmente esta fue reubicada en otro asiento (esta vez con respaldo), a la compañía no le hizo demasiada gracia la publicación de Harris y le pidió que la borrara, cosa que, evidentemente, no hizo.