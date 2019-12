'All I want for Christmas' no es 'you', al menos, para Twitter

Antes de terminar el año 2019, el villancico de Mariah Carey, 'All I want for Christmas is you' ha sorprendido al mundo alcanzando la posición nº 1 de Billboard 25 años después de su estreno, convirtiéndose así en la segunda canción navideña en conseguir este puesto junto a 'The Chipmunk Song' (1958), de The Chipmunk.

Además, el pasado 20 de diciembre la artista estrenaba un nuevo videoclip para renovar la estética de la versión anterior y hacer gala de nuevas escenografías, coreografías, decorados y de la imagen de la artista 25 años después del debut de este tema que ha hecho Historia.

⚡️ ¿Recuerdan 'All I Want for Christmas Is You' de @MariahCarey? ¡Volvió 25 años después con un nuevo video! 🎄📹https://t.co/dPjvl50gin — Twitter Moments en Español (@MomentsES) December 20, 2019

Aunque la canción, tal y como muestra el título 'All I want for Christmas is you' (Todo lo que quiero para Navidad eres tú) es una oda al amor que, aprovechando la generosa aportación de Santa Claus (Papá Noel en la versión española), solo pide "see my baby standing right outside my door", es decir, poder ver a su amor esperando al otro lado de la puerta. El reencuentro. La posibilidad de disfrutar de ese alguien especial en estas fechas tan señaladas.

Sin embargo la versión del irónico humor de Twitter ha hecho aparición en escena en mitad de la celebración de este nuevo éxito del 'remake', y ha dado una vuelta a la letra del villancico, sustituyendo a ese "tú", el tan esperado enamorado, por otras cosas que los usuarios prefieren pedir esta Navidad. ¿El resultado? Una serie de tuits que comienzan por un "All I want for Christmas is" y terminan con aquello que su creatividad y su nivel de crítica social han decidido completar los versos.

Mi canción favorita de navidad es esa que se titula: "All I want for Christmas is abundancia económica, estabilidad psicológica, un brete con ambiente agradable que fomente el teletrabajo, birrita los fines y tamales hasta febrero. " — Marvin Barrios N. (@mabana14) December 25, 2019

all i want for christmas is un pañuelo al lao de la cama pa sonarme los mocos — a+ (@aamassh) December 25, 2019

All I want for Christmas is 🤩🤩 🎄🎄 DEJAR DE RECIBIR MENSAJES DE TEXTO DE PROMOCIONES🤬🤬🤬🤬 — solo Valentina (@valentinayepesg) December 24, 2019

All I want for Christmas is menos ojeras y más horas de sueño. — ☀️ (@mpmesa98) December 25, 2019

All I want for Christmas is un ibuprofeno y un hectolitro de agua — Pablo Victoria (@Pabletexxx8) December 25, 2019

All I want for Christmas is ESTABILIDAD ECONÓMICA. — ミル 💚 | 🤙🏻 (@DysenteryMilu) December 25, 2019

All I want for Christmas es mucha paz y estabilidad mental. — ✨💎TROUBLEMAKER💎✨ (@Yovanna_cm) December 24, 2019

✨All I want for christmas is... CLIMATE JUSTICE ✨ Es decir, una transición ecológica justa que proteja tanto al planeta como a sus habitants más vulnerables de la #crisisclimática pic.twitter.com/QPnv1UqTs3 — Valentina Raffio (@raffiovalentina) December 24, 2019

La Navidad ya ha pasado pero todavía quedan los Reyes Magos, que son los que pararán en España seguro. ¿Qué les pides a ellos?