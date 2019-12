¿Quieres cantar un villancico en aragonés? 'Im totz enta'l portal'

En estas fechas, la escuela es un espacio donde podemos trabajar muchas temáticas transversales desde el propio calendario. Los villancicos han sido uno de los géneros que más fácil aprenden los niños y más se usan en las aulas en estas fechas. De la mano y la voz del cantautor y escritor en aragonés chistabín Jesús Sierra Viñuales podéis leer, cantar y escuchar el aragonés a través de un villancico de Navidad.

Nadal o navidat ye un tiempo que cadaún vive d’una traza diferent, ye un mezclallo de creencias, fiestas, birolla compartida, vivencias, sensacions, ricuerdos, recosiros, ilusión, tristeza, beliquetz, ye un tiempo de familia, d’amigos, de celebracions familiares y relichiosas, de cantar villancicos, de tronca, de descanso, de tornar-se a trobar.

Ta yo Nadal ye un periodo an puedo aturar un poquet, baixar el ritmo que tiengo diya sin atro y pensar en la mía vida. Ye un tiempo d’esperanza an puedo pensar que tot ye posible, de fer recordanza d’ixe refrán chistabín «fe bien y no fayas mal, qu’atro sermón no te cal». Cal aduyar a un otri sin esperar que t’aduye, cal troballar por un mundo millor, cal fer cosas ta que totz podam vivir millor en Nadal … y d’entre tot l’anyo.

La musica une a la chent fa que i haiga buenas vibracions. Tos invito a vivir esta Navidat con esperanza. Pren bel traste, bela botella, bel pandero, bela guitarra y mete-te cantar en chunto a la tuya familia, es tuyos amigos u es tuyos vecinos este villancico: https://www.youtube.com/watch?v=nVkwckqM5_E

Buen Nadal a totz y todas.

‘Im totz enta’l portal’

Un pastor se miraba fito fito el barzol

an que va naixer el nino y va prener calor.

Totz es atros pastors van columbrar la estrela

pero ell como no i yera no va poder viyer-la.

Im totz enta’l portal perque ye Navidat

ye tiempo d’aplenar el mundo de paz y amistat.

No plores pastor ell no se’n ha dido

en el corazón podrás vier a’l nino.

No plores pastor, fer-ne acordanza

perque en este mundo ha naxiu la esperanza.

Dirección: Heraldo Escolar y Estudio de Filología Aragonesa. Coordinación: Fernando Romanos Hernando, profesor de secundaria y de la Universidad de Zaragoza. Colaboración: Jesús Sierra Viñuales, cantautor y escritor en aragonés chistabín.