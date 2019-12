Desvelados los Games with Gold de enero 2020

La división Xbox de Microsoft ha anunciado los cuatro videojuegos gratuitos del servicio Games With Gold para Xbox One y Xbox 360 destinados a engordar al catálogo digital de sus suscriptores en enero. La compañía de Redmond nos invita a iniciar el año con la infiltración de ‘Styx: Shards of Darkness’ y a ponernos la capa del superhéroe con ‘Batman: The Telltale Series. La Temporada Completa’. Gracias a la compatibilidad con Xbox 360, también será posible descargar ‘Tekken 6’ y ‘LEGO Star Wars II: The Original Trilogy’.

En ‘Styx: Shards of Darkness’ (disponible del 1 al 31 de enero en Xbox One) podremos infiltrarnos en la ciudad de los elfos oscuros. Solo o con un amigo, nos pondremos en la piel del trasgo Styx, en una aventura de sigilo y trampas letales para completar un robo único.

Con ‘Batman: The Telltale Series – La Temporada Completa’ (Episodios 1-5) (disponible del 16 de enero al 15 de febrero en Xbox One) podremos ponernos la capa del multimillonario Bruce Wayne y su alter ego, Batman. Tus acciones determinarán el destino del Caballero Oscuro en esta historia cruda y violenta donde no faltarán personajes de renombre como Dos Caras, Pingüino y Catwoman.

La lucha de ‘Tekken 6’ (disponible del 1 al 15 de enero en Xbox One y Xbox 360) pondrá prueba tus reflejos contra los mejores luchadores. En la sexta edición del Torneo del Rey del Puño de Hierro, podremos elegir entre un amplio elenco de combatientes, cada uno con sus propias técnicas y combos. Todo un clásico entre los juegos de lucha.

Cierra el mes ‘LEGO Star Wars II: The Original Trilogy’ (disponible del 16 al 31 de enero en Xbox One y Xbox 360) con el regreso de la épica saga de una galaxia muy muy lejana. El título nos invita a participar en las aventuras de las tres películas originales, siempre revestidos con el humor característicos de LEGO y los más de cincuenta personajes de Star Wars disponibles.