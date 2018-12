¿Cuál es el límite de regalos que debería recibir un niño en Navidad?

La mañana del 6 de enero es, probablemente, la más especial de la Navidad para los pequeños de la casa. Ilusionados, se levantan pronto de la cama para ir corriendo a abrir los regalos que los Reyes Magos les han dejado bajo el árbol. Y, en muchas ocasiones, repiten la práctica en casa de otros familiares, como sus tíos o sus abuelos. Los juguetes se multiplican, aunque la mayoría de las veces sean innecesarios y poco educativos. El consumismo desmedido en Navidad es un hecho al que se debería poner límites. El primero y más importante: disminuir el número de artículos que los niños van a recibir.

La abundancia de regalos no es favorable para los pequeños, porque al darles todo lo que piden, se vuelven inmaduros e insaciables. Sin tener consciencia de ello, los padres provocan que sus hijos pierdan la ilusión y solo pongan el foco en la cantidad. Muchos niños comienzan a abrir paquetes de forma automática: uno detrás de otro, casi sin pararse a mirar lo que reciben. Ante el exceso, se sobreestimulan, su atención se dispersa, se sienten desbordados y no saben en qué centrarse. Al final, terminan sin prestar atención a ninguno de los juguetes. Además, si reciben al mismo tiempo todo lo que han pedido, disminuye su nivel de tolerancia a la frustración y dejan de valorar lo que tienen. Los padres deberían ponerse de acuerdo con los Reyes Magos con antelación y velar para que no haya una plaga de objetos materiales.

Disciplina positiva: la regla de los cuatro regalos

Muchos pedagogos han estudiado cuál es el límite ideal de regalos y todos han llegado a la misma conclusión: cuatro. Pero se refieren a cuatro cosas específicas: un libro, algo necesario, otra que se pueda llevar y finalmente una que realmente desee. Lo fundamental es apostar por la calidad y no por la cantidad, sobre todo cuando los niños ya han cumplido los cuatro años.