Descubre si tú también cometes los errores ortográficos más comunes

Escribir bien no cuesta dinero, no ocupa lugar y, además, siempre sienta bien. A pesar de que las faltas de ortografía no impiden el acceso a la universidad, pueden hacer que quien las comete quede mal en ocasiones en las que no le gustaría, como por ejemplo, a la hora de redactar el currículum para solicitar un empleo. Por eso, una de las firmes defensoras de la escritura correcta, La vecina rubia, promueve a través de sus redes sociales, y de otras iniciativas, la erradicación de estos errores.