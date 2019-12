Revive con tus hijos la auténtica magia de la Navidad

Las navidades son una época para disfrutar con nuestros hijos y vivir con ellos la magia de estos días especiales. Estamos saturados de anuncios, catálogos de juguetes que nos incitan a comprar de manera compulsiva. También, entorno a estas fechas, se oyen muchas amenazas hacia los pequeños: "Si no te portas bien, no vendrán los Reyes Magos", y, sin querer y sin darnos cuenta, ellos pierden la ilusión con esos pequeños chantajes.

Por eso, proponemos unos consejos para que esta sea una Navidad respetuosa, solidaria, mágica llena de sentido común, con actividades creativas alejadas del consumismo:

Recetas navideñas. Es el momento perfecto para hacer bizcochos, galletas o mazapanes con los chicos. Además, con estas actividades practican la psicomotricidad fina, esencial para su aprendizaje, y pueden regalar los dulces a sus familiares y amigos. ¿Qué mejor regalo que uno hecho por ellos mismos?

Fuera las amenazas. Los niños se cansan de oír todo el día: «Si no te portas bien, no vendrán los Reyes Magos». ¿Portarse bien? Muchas veces, no saben ni el significado de esas palabras. Por eso, no debemos educar a base de amenazas. Tienen que aprender que siempre hay normas y límites que deben respetar. Condicionar su comportamiento a unos regalos no es la mejor manera de educar. Hay que educar sin premios ni castigos.

Tradiciones navideñas. Las familias se reúnen para celebrar la Navidad. Hay que buscar un día especial para que puedan estar con sus primos, tíos, abuelos, y que hagan algo diferente, como visitar mercadillos navideños, belenes, las luces... y que este día se convierta en tradición. Así, aprenderán que los mejores regalos son las experiencias y aventuras que puedan disfrutar en familia y no los materiales.

Lectura con sabor a turrón. Estos días hace frío y apetece quedarse en casa. Podemos dedicar una tarde a leer todos juntos en familia. Cada uno con su libro para, después, contar lo que hemos leído. Si hay niños pequeños, se puede leer un libro todos juntos y luego hacer una actividad creativa.

Manualidades creativas. Podemos aprovechar estas vacaciones para hacer manualidades creativas. Así, desarrollarán la creatividad, la imaginación, la psicomotricidad fina, y además se fortalecerán los lazos familiares y de pertenencia a la familia. Podéis proponer decorar el árbol de navidad con adornos hechos en familia.

Juguetes para todos. Tenemos que olvidar que hay juguetes para niños y para niñas. Los juguetes son para todos y cada niño debe elegir el juguete que el quiera en función de sus gustos. Si un niño quiere una princesa está en su derecho y si una niña quiere un coche, también. La coeducación es fundamental y es el momento ideal para trabajarla en casa.

La regla de los cuatro principios para regalar. Regalar algo que sirva para llevar, por ejemplo, ropa, zapatos, regalar algo para leer, algo que realmente deseen, y algo que realmente necesiten. Con esta regla, se consigue que los niños aprecien los regalos y el día de Papá Noel o Reyes, no sea un abrir, abrir y abrir regalos sin sentido, solo porque es Navidad.

Ser solidarios. Es una época perfecta para enseñar el valor de la solidaridad a nuestros hijos. Podemos aprovechar las diferentes campañas de recogida de alimentos, ropa, juguetes... y que participen.