Consulta el horóscopo de hoy: lunes, 16 de diciembre de 2019

Esta es la predicción del horóscopo del lunes 16 de diciembre de 2019 de todos los signos del zodiaco

ARIES

Intenta no precipitarte en tus asuntos laborales y mucho menos en tus decisiones a nivel emocional. Analiza detenidamente tu situación y con quién puedes confiarte. Tu intuición te ayudará a todo ello.

TAURO

Hoy es el mejor momento como para tener un bello detalle con tus seres más queridos. No importará el valor de lo regalado, te sentirás muy recompensado por todos. Noche ardiente e inolvidable.

GÉMINIS

Tus nervios podrán jugarte una mala pasada si no los controlas de forma firme. Mantente alerta con los socios y amigos ya que te aportarán sorpresas y sustos. Viajes felices y con ganancias.

CÁNCER

Solamente tu actitud inteligente podrá orientarte en las actividades que hoy se presentarán que, además de ser numerosas, necesitarán de un sentido crítico muy elevado. Usa tu intuición.

LEO

Importantes cambios en tu área económica se producirán de forma repentina. Las asociaciones que hoy realices serán muy provechosas si lees sobre todo la letra pequeña. Llegará dinero por el azar.

VIRGO

Tu lado romántico se verá muy potenciado y tu faceta intelectual se podrá plasmar con suma facilidad. Cuida con tus caprichos y excesivo detallismo en tus acciones y pedidos. Buen momento para cambios.

LIBRA

Toda tu energía emocional se dirigirá automáticamente hacia una meta muy concreta. Tanto en el amor como en tu profesión aparecerán excelentes oportunidades. Adelante, es tu día para tus triunfos.

ESCORPIO

No seas tan exigente con la pareja y mucho menos con las personas que trabajan a tu lado, antes de criticar a los demás observa detenidamente tu comportamiento. Calma, cada cosa llega a su tiempo.

SAGITARIO

Jornada muy positiva para la expansión de tus negocios y de tu vida en general. No faltarán las buenas oportunidades que no deberás desestimar ni dejar pasar. Céntrate más y no te olvides del amor.

CAPRICORNIO

Todos tus razonamientos de hoy serán muy profundos y llenos de contenido importante. Pero intenta no ser tan frío a la hora de manifestarlos. Huye de la soledad y proponte nuevas aventuras.

ACUARIO

Cambios imprevistos en tu vida cotidiana potenciarán situaciones nuevas junto con experiencias muy vitales. La novedad te atraerá pero no corras riesgos innecesarios. Buen momento para invertir y el azar.

PISCIS

Importantes resoluciones en tu campo financiero y laboral te marcarán una nueva y amplia visión de trabajo que aportará sus resultados en muy poco tiempo. Suerte en azar y en los viajes.