¿Quieres ser un joven druida del siglo XXI?

Lo parece, pero, no, no es el título de un nuevo videojuego. ‘Los druidas del siglo XXI es el nombre del concurso que ha diseñado el Grado en Farmacia de la Universidad San Jorge de Zaragoza, dirigido a los alumnos de 3º y 4º de la ESO, bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior, para que los estudiantes aragoneses descubran las plantas medicinales y sus posibilidades terapéuticas. Pretende "mostrar una nueva dimensión de la naturaleza como fuente inagotable de fármacos", apunta la vicedecana del grado, Elisa Langa. "Confiamos –continúa– en que los jóvenes adquieran un respeto más profundo hacia el entorno natural que nos rodea, pues podría ser ahí donde resida la cura de algunas enfermedades que todavía no hemos conseguido vencer".

Crea tu propio herbario

Los centros educativos pueden participar en dos modalidades diferentes, aunque no excluyentes:

1.- Crear un herbario de 20 plantas medicinales de España. Los alumnos que participen deberán presentar un herbario en formato libro con la descripción de las especies vegetales, su nombre común y científico, taxonomía, hábitat, aplicaciones medicinales...

2.- Diseñar una lámina descriptiva de una planta medicinal, que deberá recoger datos similares a los requeridos en el herbario, además de una muestra real de la planta y un dibujo de la misma.

Los escolares deberán crear su propio herbario con 20 plantas Universidad San Jorge

El premio al mejor herbario consistirá en tres microscopios para el centro educativo ganador; y la mejor lámina se hará con un kit de jardinería urbana de plantas medicinales.

A la hora de conceder los galardones, el jurado valorará especialmente el rigor científico, la calidad de las imágenes y/o dibujos, la creatividad y la originalidad, entre otros aspectos.

Para participar en esta primera edición del concurso ‘Los druidas del siglo XXI’ es necesario inscribirse a través de este enlace: https://www.usjteinvita.es/druidas-siglo-xxi , y el plazo finalizará el próximo 14 de febrero. Tenéis de tiempo para entregar vuestros trabajos desde el día 13 de febrero hasta el 17 de abril de 2020.

Además de animar a todos los colegios a participar, Elisa Langa, vicedecana del Grado de Farmacia, asegura que "gracias a esta iniciativa, los jóvenes participantes descubrirán que existe una relación muy estrecha entre la química, la biología y la farmacología, que permite explicar científicamente algunos de los usos tradicionales que se han otorgado a estas plantas".