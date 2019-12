Álex Lequio sufre una recaida de su cáncer

"Situación actual: en casa viendo el evento de @morrisonshoes en directo. Esto del arresto domiciliario se lleva mejor a lo Dumás, mi Faria personal es Boby -se aprende mucho de los animales aunque no hablen-. En cualquier caso, el protagonista del día de hoy es el luchador que ha ganado la competición solidaria de #MorrisonShoes".

Así explicaba este jueves Alex Lecquio en su cuenta de Instagram su ausencia obligada por cuestiones de salud de una presentación solidaria a favor de la Fundación Caico, que lucha contra el cáncer infantil. Lequio se encuentra particularmente comprometido con esta causa desde que se le diagnosticara un cáncer en marzo del año pasado y por el que actualmente continúa en tratamiento tras una recaída detectada en una revisión rutinaria.

Las alarmas sobre la salud del joven saltaron cuando Ana Obregón no asistió a la presentación de la nueva edición de 'MasterChef Celebrity' en el Festival de Cine Vitoria.

Aunque a principios de este año, la familia celebraba que el joven por fin había superado un cáncer "poco común", tal y como explicó su madre en su momento, en septiembre de este año las malas noticias volvían. Fue Ana Obregón quien quiso comunicarlo, también, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde aseguró que el joven Álex volvía a recibir quimioterapia.

Lequio se encuentra actualmente recibiendo tratamiento en España, si bien al comienzo de su enfermedad pasó siete meses en Estados Unidos tratándose en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York.

"Ni mis padres ni yo hemos perdido el sentido del humor. Somos una familia que nos reímos de todo y así vamos a continuar. Quiero normalizar la palabra cáncer", dijo justo ahora hace un año Álex Lequio e una entrevista con la revista '¡Hola!'. El joven siempre ha mantenido una actitud pública llena de sentido del humor ante la enfermedad que padece. En ese mismo reportaje, decía: "Soy el chico despistado de siempre. Sigo siendo un bandido"."Cuando me pasó esto, digamos que me di cuenta de que no podía confiar en que, después de este tren, vaya a pasar otro. Y ahora estoy como loco, intentando saltar y subirme a cada uno que pasa".