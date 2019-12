Greta Thunberg: "Solo soy una activista"

La joven activista Greta Thunberg asumió este viernes en Madrid que desde que empezara a sentarse todos los viernes frente al Parlamento sueco para reclamar acciones contra la crisis climática se han conseguido algunas "cosas", pero aún no ha habido "una victoria" que celebrar.

"Creo que hemos conseguido un montón de cosas, el poder de la gente se ha incrementado, hemos generado opinión, eso es un gran paso en el camino correcto, pero, por supuesto, no es suficiente, los efectos del cambio climático están incrementándose desde 2018, desde luego no hay una victoria", subrayó la joven que urgió a los políticos a no perder ni un minuto más y actuar ya.

Thunberg se manifestó de esta forma en una multitudinaria rueda de prensa que ofreció unas horas después de llegar a la capital española y visitar, por sorpresa, la sede de la Cumbre del Clima que arrancó este lunes.

"La única cosa que queremos ver es acción real y eso no está pasando. Por supuesto que hemos conseguido mucho, pero si miramos desde diferentes puntos de vista, no hemos logrado nada", zanjó la joven.

La activista, que fue candidata este año al Premio Nobel de la Paz, encabezará esta tarde la manifestación de Juventud por el Clima que recorrerá el centro de Madrid, donde se espera la asistencia de miles de personas, así como la participación de personalidades del mundo de la cultura y la música.

La activista sueca Greta Thunberg ha afirmado este viernes que "sólo es una activista climática", "una pieza más de un movimiento más grande" que se "está escuchando cada vez más" aunque no se traduzca en "acción política".

"No deberían escucharme más que a cualquier persona", ha dicho en un acto en La Casa Encendida de Madrid, donde ha congregado a más de un centenar de periodistas antes de sumarse a la Marcha por el Clima que se celebra este viernes en Madrid coincidiendo con la Cumbre Social por el Clima (COP25) que acoge la ciudad desde el pasado lunes.

La expectación que ha creado la visita de la joven activista, de sólo 16 años, era visible en la calle, donde se han arremolinado decenas de personas en los accesos a La Casa Encendida. Dentro se han producido largas filas para conseguir acreditaciones, y el gran patio del edificio, donde se ha celebrado la rueda de prensa, ha colmado su aforo.

La rueda de prensa, convocada por el movimiento Fridays For Future, inspirado en Thunberg y sus protestas todos los viernes frente al parlamento de Suecia para exigir medidas urgentes contra el cambio climático, ha comenzado con casi 15 minutos de retraso. Thunberg ha aparecido sobre el escenario acompañada de otros jóvenes activistas, dos de ellos españoles y otra procedente de Uganda.

La joven activista sueca llegaba este viernes a Madrid a bordo de un tren nocturno que ha entrado en la estación de Chamartín sobre las 8.40 horas, procedente de Lisboa, ciudad en la que ha permanecido desde que el pasado martes llegara de Estados Unidos tras tres semanas travesía por el Atlántico en un velero.

Las cinco ideas clave de la rueda de prensa de Greta Thunberg



1. La activista espera "honestamente" que la Cumbre del Clima que arrancó este pasado lunes en la capital española "deje algo concreto" en la acción contra el cambio climático.

"Hay una urgencia visible en torno al cambio climático pero ahora mismo no parece que la gente lo entienda de esa manera; haremos todo lo posible para que pase algo concreto y no sea ignorado más", dijo al respecto.

3. Hay que aprovechar la oportunidad de lograr resultados en la COP25. Thunberg urgió a los políticos actuar de inmediato: "No podemos esperar ni un solo día más".

"La COP25 es significativa, no podemos esperar a la COP26, no podemos permitirnos medio año, no podemos permitirnos más días para una acción real, la COP25 no es algo que deba ser ignorado y postpuesto", enfatizó.

4. La situación en Chile. La activista también tuvo palabras para la situación que vive el país sudamericano que lleva casi dos meses envuelto en fuertes protestas sociales y acusaciones de violaciones de Derechos Humanos hacia la acción de las fuerzas armadas.

"He seguido los acontecimientos en Chile, es muy triste de ver, mi pensamiento está con la gente de Chile y solo espero que la situación mejore", compartió.

5. Más activistas medioambientales. La mediática activista, de 16 años, convertida en icono de la lucha juvenil tras haber movilizado en los a millones de jóvenes con su ejemplo en la lucha contra la crisis climática, subrayó la necesidad de que haya más líderes medioambientales y aseguró que ella es "solo una más".

"Yo soy solo una activista, no tienen por qué escucharme a mí antes que a nadie, pero creo que es muy importante explicar la situación en otros países, así es que por favor haced preguntas al resto de mis compañeros también", sugirió refiriéndose a los activistas de España y Uganda presentes en la rueda de prensa.