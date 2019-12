Malú y Albert Rivera anuncian que van a ser padres

"Ahora sí... 😊 Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor ❤👶🏻🍼❤".

Con este mensaje, replicado idénticamente en cada una de sus cuentas de Instagram, el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, y la cantante Malú han anunciado este miércoles que van a ser padres. El texto aparece acompañado de una foto en la que ambos sostienen un chupete.

La noticia llega cuando no hace ni un mes que Rivera decidió abandonar la política. La decisión llegó al día siguiente de la debacle de su partido en las elecciones generales del 10 de noviembre, en las que el partido del que era líder y fundador perdió 37 de los 47 escaños que tenía en el Congreso de los Diputados. Pero en su discurso de despedida, hubo mucho más que política: "Creo que ha llegado el momento de servir a otra gente. De servir a mis padres, que dejen de sufrir lo que han sufrido y que me acompañen. De servir a mi hija, a la que he dedicado menos horas de las que debería y menos fines de semana de los que me tocaban. A mi pareja, que ha estado a mi lado, aguantándolo todo contra viento y marea", dijo entonces. La idea, además, figura como tuit fijado en su cuenta.

"He servido a España durante años y ha sido lo más apasionante que he hecho en mi vida. Es la hora de dedicarme más a los míos: a mi hija, a mi pareja, a mis padres, a mis amigos. La política ha sido importante para mí, pero hay vida y felicidad ahí fuera", escribe en la red social.

Precisamente, esa red social fue la que, en las navidades pasadas, saltó la liebre mediática sobre una posible relación entre el politico y la conocida cantante. En ellos, Rivera, que este mes ha cumplido 40 (su pareja tiene 37), proclamaba su admiración por la sobrina de Paco de Lucía. Poco después trascendía que Rivera se había separado de Beatriz Tajuelo, su última pareja, a la que se había unido tras romperse su matrimonio de 13 años con Mariona Saperas, con quien tiene una niña de siete años.

A partir de entonces, sin confirmación oficial pero sin ocultarse tampoco, sucesivas imágenes daban por sentada la relación: se les ha visto juntos de compras o saliendo del hospital donde Rivera fue ingresado por un problema gastrointestinal.

Malú por su parte no tiene gira a la vista y su último disco, 'Oxígeno', data de hace un año.

Previsiblemente, el anunciado embarazado abrirá un paréntesis profesional para la artista, que se prepara para la dulce espera en la casa de 538 metros cuadrados que la cantante posee en la madrileña urbanización La Florida.