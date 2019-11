Versiones del amigo invisible para darle un toque original al regalo navideño

Pocos hay que no hayan caído en la trampa del amigo invisible. Un regalo típico, un detalle, un intercambio de presentes que a más de uno le genera un quebradero de cabeza: "¿Y si te toca alguien a quien no conoces muy bien?"; "¿Caer o no caer el tópico de un set de jabones?"; "¿No es difícil comprar algo 'digno' con tan poco presupuesto?"; "Hala, va, dime quién te ha tocado..."; "¿Pero a quién se le ocurre regalar esto?"; "Eh, un momento... ¡aquí falta un regalo!"... ¿No te suena?

Mini-tragedias de ese tipo aparte, el secretismo le da un toque interesante, y es un momento especial en el que un grupo, ya sea familiar, de amigos o de trabajo, intercambia obsequios y, la verdad sea dicha: ¿a quién no le gusta recibir un regalo de vez en cuando?

Las dinámicas pueden ser muy diversas, desde lo más clásico hasta lo más original, versiones en las que no importa tanto la calidad sino el sentido del humor.

El clásico

Se realiza un sorteo con todos los nombres, se establece un presupuesto y cada quien se apaña como quiere y puede para tener listo un regalo para la fecha escogida.

El toque de humor

El regalo tiene que ser divertido, sí o sí. Ahora bien, ¿quién le pone límites al humor? Un poco peligroso si hay un miembro del grupo amante del humor negro si los demás no lo comparten.

La ruleta de la suerte

Advertencia a navegantes: se han perdido amigos por esto.

Cada cual compra un regalo, sin destinarlo a nadie. Todos los regalos se presentan el mismo día en un lugar y comienza el juego: cada jugador tiene que ir tirando un dado y si sale par, puede escoger un regalo; si sale impar, puede robar su regalo a alguien. Este estilo tiene muchas variantes: robar con los regalos todavía cerrados, hacerlo con los paquetes ya abiertos, combinar por rondas... Solo hay que dejar volar la imaginación.

El de "el regalo se lleva puesto"

Sea lo que sea lo que haya en tu paquete, lo que te haya tocado se lleva puesto durante todo el evento. Lo mismo: cuidado con quién estás jugando...

El de "algo que sea tuyo"

Una forma de reciclar al tiempo que regalas un detalle que la otra persona siempre relacionará contigo. Tu regalo debe consistir en algo que ya tengas, de modo que el coste siempre será cero. ¡Punto a favor!

El peor regalo que encuentres

Se recomienda jugar solo con personas que tengan buen humor.

Solo hay una norma: que el regalo sea lo más horripilante que encuentres.

El regalo más hortera

En línea con el anterior, o incluso con el de "el regalo se lleva puesto", esta modalidad debe cumplir la condición de que todos los regalos deben de ser horteras: camisas, calcetines, decoraciones... ¡Lo que se te ocurra pero feo!

El temático

Harry Potter, gastronomía, deporte, sobre alguna cultura de algún país... Todos los regalos tienen que seguir la misma línea temática.

Y lo más importante para cualquier modalidad: que haya un regalo por persona. Parece obvio, ¿verdad? Pues a veces no lo es tanto y alguno se ha quedado sin nada...

¡A jugar!