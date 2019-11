Por qué se me ponen rojas las mejillas en invierno

Si al llegar el invierno se te enrojecen las mejillas y notas la piel especialmente sensible, no eres el único. Dicen los dermatólogos que la bajada de las temperaturas y la humedad ambiental afectan, por lo general, a la textura de la piel. Y no es raro que provoquen eczema, esto es, picazón y enrojecimiento. Sobre todo cuando nos pasamos el día moviéndonos de espacios interiores muy caldeados al gélido mundo exterior.

La cuestión es que este criminal contraste de temperaturas afecta a los capilares y a la producción de filagrina, una proteína crítica de la epidermis imprescindible que la barrera cutánea se mantenga íntegra. Cuando la filagrina escasea, la piel se reseca y se vuelve más vulnerable. Y resulta que, según un estudio publicado no hace mucho en la revista 'British Journal of dermatology', durante la estación fría descienden drásticamente en los mofletes los niveles de los filagrina y sus derivados. El descenso es mucho más acusado en ancianos que en personas jóvenes.

