La surrealista imagen que ha dejado "sin palabras" a Google

Google Maps o Google Street View se han convertido en una útil herramienta de localización, aunque a veces sus cámaras muestren más de lo que deberían o revelen divertidos instantes cotidianos, unas veces captados de improviso y otras preparados por sus protagonistas para para la ocasión.

Robos, infidelidades, situaciones inverosímiles en lugares insospechados, nada parece sorprender ya a los usuarios del gigante californiano. Sin embargo, una imagen ha dejado "sin palabras" a los propios gestores de la herramienta. Así de contundente se han mostrado desde Google Masp a través de su cuenta de Twitter.

We have no words. pic.twitter.com/7IaacET8o9 — Google Maps (@googlemaps) November 14, 2019

Han compartido una surrealista estampa captada por Google Street View en junio de 2014 a la altura del número 1293 de Liberty Dr, en Victoria (Canadá).

A través de un 'gif' que hace 'zoom' en la citada dirección, se muestra una zona boscosa, donde una persona sentada junto a una mesa, con dos sillas, posa con un plátano a la orilla de una carretera. La imagen no tendría nada de especial, si dicha persona no estuviera disfrazada con una cabeza de caballo. "No tenemos palabras", subrayan desde Google ante semejante panorama. Un misterio que ha recibido en Twitter numerosos comentarios disparatados, como no podía ser de otra manera.

¿A qué responde esta desconcertante imagen? Hay quienes apuntan a que podría tratarse perfectamente de una fiesta de disfraces, ya que si nos movemos en la imagen, tras la valla de la finca detrás del 'caballo-humano', puede verse a otra persona disfrazada también, de lo que parece una especie de animal.

