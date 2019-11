Las "playlists postelectorales" de un periodista, virales en Twitter

Así ha quedado el mapa tras el 10-N. Los socialistas han quedado a la cabeza pero lejos de la mayoría absoluta, seguidos, en orden, por PP, Vox, Unidas Podemos y, por detrás de Esquerra Republicana, Ciudadanos, una posición que ha derivado en la salida del líder naranja del partido y de la vida política.

Entre análisis, pactos, memes y dimisiones, las redes sociales se han llenado de las opiniones de todos aquellos que tuviesen una y quisiesen compartirla. Entre ellas, la de Rosalía: apenas dos palabras que han cosechado 227.000 'likes' en Twitter.

Otros han hecho un repaso más creativo al panorama político español, como es el caso del periodista Guillermo del Palacio quien, haciendo gala del ingenioso humor que lo acompaña y que ha demostrado en muchos de sus tests creados para BuzzFeed, ha optado por crear varias 'playlists', tal y como él mismo las ha llamado: "postelectorales", en las que los nombres de las canciones pincelan las situaciones a las que se enfrenta cada formación.

He hecho unas playlists postelectorales. pic.twitter.com/zImrTDt0Qf — G. del Palacio (@13370N3) November 11, 2019

Por el momento están disponibles la del PSOE, con temas como 'Joder', 'Pedro', 'Tronco', 'Bonito', 'Percal', 'Que no', 'Que no', 'A votar', 'Un Momento', '¿Qué hacéis?', 'Así no', 'UY', 'Sonrisa', 'Perfecta', 'La culpa' y, 'Solo de Pablo'; la de Ciudadanos, 'Me cago en todo', '¿Qué ha pasao?', 'Tremenda hostia' y 'Nos caemos'; la de Unidas Podemos, con 'Vamos a llevarnos bien', 'Pedrito', 'No porque seas tú', 'Porque no puedo decir que no' y 'Pacto de Estado'; y la de Más País, que quedaría: 'Igual', 'Me vine', 'Un poquito', 'Arriba'.

La ocurrencia acumula 82 comentarios, 13.800 retuits y 29.400 likes. Eso sí, la cosa se ha quedado en meme. Si alguien quería escucharlas debe saber que no las va a encontrar realmente en el reproductor de Spotify.