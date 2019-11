¡Atención, impuntuales! La ciencia os da la razón: quienes llegan tarde viven más años

Si quedas con una persona media hora antes de la cita oficial porque sabes que se va a retrasar, no hay duda de que eres consciente de su carácter impuntual por naturaleza (y sin remedio). Y si no conoces a nadie, es que esa persona eres tú. Aunque algunos hayan conseguido ser diagnosticados de impuntualidad crónica, llegar tarde no es agradable para nadie, ni para el que espera ni para el que se retrasa. Sin embargo, parece que la ciencia les da la razón (y más motivos) para ser impuntuales: todo parece indicar que aquellas personas que llegan tarde tienden a vivir durante más años.

A esa conclusión ha llegado un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard, donde se detalla que a las personas que llegan tarde se les asocia un mayor índice de optimismo y alegría, dos características que contribuyen a alargar la calidad de vida y, por tanto, aumentan las probabilidades de vivir durante más tiempo. Estos individuos también tienden a sufrir menos estrés, un factor que puede ser una de las principales causas de enfermedades como el Alzheimer. Por tanto, si estas personas presentan menos niveles de estrés, las posibilidades de sufrir síntomas prematuros de envejecimiento disminuyen.

La conclusión final es que cuanto menos nos preocupemos por llegar a tiempo, más felices seremos. Eso sí, esto no quiere decir que debamos convertir el ser impuntuales en una costumbre, ya que puede causar malestar entre las personas que nos estén esperando.

Cuestión de personalidad

Otros estudios señalan que la impuntualidad también depende de la personalidad. Así lo analiza la revista estadounidense 'Southern Living', para quienes aquellas personas con personalidad del tipo A tienden a percibir cómo el tiempo pasa más deprisa, mientras que para aquellos que pertenecen a la clase B (los más creativos), el tiempo transcurre más lento.