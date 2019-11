'El Cherry', una joven promesa del flamenco de raíces aragonesas

Todo comenzó con un amigo y una inquietud, hace poco más de un lustro: "¿Te apuntas a guitarra conmigo?". Entonces Aarón Jiménez tenía 13 años y aunque asegura que en su casa su padre ya tenía varios de estos instrumentos, él todavía no había apostado por ellos. Sin embargo, en cuanto lo hizo, se ganó el apodo de 'El Cherry' por su entorno, y hoy se ha convertido en su alias artístico: "¿Sabes quien es Tomatito, este guitarrista que acompañaba a Camarón? Pues un amigo de mi padre, por la guitarra y porque los dos tenemos el pelo largo, cada vez que me veía me asociaba con él. Y, al ser yo más pequeño, me quedé con 'El Cherry'", recordaba el joven.

Sus clases comenzaron en la casa de la Juventud, de la mano del profesor de guitarra especializado en flamenco Mariano Bailera, y tras 2 o 3 años, Aarón decidió seguir por su cuenta el aprendizaje. A sus 15 años ganó el concurso de flamenco del Centro de Historias, que celebraba su tercera edición y ahora, a sus 19, acaba de publicar su primer álbum, 'De mi raíz al sueño', de composición propia, para el que ha contado con apoyo del mismo centro, a través del Ayuntamiento de Zaragoza. "He dejado volar la imaginación pero respetando los esquemas el flamenco", señala sobre su disco, que también tiene ciertos detalles inspirados en el jazz y el clásico.

"Vicente Amigo es el que me inspiró esta música", señala el joven al ser preguntado por referentes. Paco de Lucía, Gerardo Núñez o Antonio Rey también lo son, aunque no todo se queda en el flamenco: "Siempre me ha gustado Michael Jackson, y ahora estoy probando a sacar algunos de sus temas con la guitarra".

En el citado álbum han colaborado grandes nombres de la escena flamenca aragonesa, como el guitarrista Rubén Jiménez (tocando el bajo eléctrico en esta ocasión), Simón Fernandez (flautista), Rafa Gabarre (piano), Antonio Jiménez "Antoñito", el profesor Manuel Asensio (violonchelo), Raúl Herrera en la percusión y otras jóvenes promesas que empiezan a sonar fuerte en nuestra región como Sara Romero (voz), Moisés Vázquez (Cajón) o Antonio Gabarre, conocido como 'El karpeta' (Jaleos y palmas).

"Definir la música es algo muy difícil aunque, desde mi perspectiva, ya no solo el flamenco sino la mayoría de los géneros musicales, son algo que asocio constantemente a mi vida, dándole sentido a cada instante", explica Aarón, en cuyo mundo el flamenco ocupa un lugar especial: "Una razón de mi devoción por este estilo es la facilidad para familiarizarse con los diferentes esquemas de otras músicas y que está muy relacionado con la verdad, con lo que se siente".

A pesar de esta devoción por la música, vivir de ella no es tan sencillo. Bien lo sabe quien lo acompaña durante la entrevista, Raúl Herrera, profesor de percusión flamenca y latina: "Vivir de la música es muy complicado, aunque lo hagas bien. O combinas varias cosas, tocar, dar clases… Las nueve personas que han colaborado en este disco, profesores de música, nuevos talentos… todos han colaborado gratis. Porque nos hace ilusión, por apoyar el talento, pero la ilusión no te da de comer. De las plataformas digitales los músicos se levan dos pesetas. Es muy bonito poder escuchar música gratis, pero la música se esta viniendo abajo porque, ¿a quién le interesa crear si no gana nada con ello? En esta ocasión, parte de la inversión realizada para este disco es del Ayuntamiento y otra pequeña parte la hace Aarón y esperamos con la venta de los discos recuperarla".

Con el disco en el mercado han llegado las primeras negociaciones para presentarlo al público y empezar a organizar conciertos, que irán anunciando a través de las redes sociales.