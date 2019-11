Un hombre agrede e insulta a una mujer de origen latino en un autobús de Madrid

Un joven agredió e insultó a una mujer el pasado 31 de octubre en la línea 77 de autobús en Madrid. En un vídeo que se han difundido a través de redes sociales se puede observar como un joven agrede primero verbalmente a una mujer de origen latino : "no te pego porque eres mujer" y "¡a tu puto país!", a lo que ella responde "estoy en mi país".

Cuando la mujer se dispuso a bajar del autobús, el joven le dio un golpe en la espalda y una patada. Dos personas que parecen conocer al agresor se dirigen a él para pararlo llamándole "Arturo".

La Plataforma 'Es Racismo' ha difundido a través de su cuenta de Twitter el vídeo en el que se puede ver la agresión. Según ha señalado la plataforma, se trata de una agresión "racista y machista" .

Desde la plataforma han explicado que en el vídeo se puede ver como el agresor insulta y golpe a la mujer por no cambiarse de asiento "ante la pasividad de los demás viajeros". "Nos sentimos inseguros", han afirmado.

Por su parte, fuentes de la EMT han asegurado no tener "ninguna constancia" de este suceso ya que se trata de un vídeo grabado por un particular. Además, han indicado que han revisado las imágenes de esta misma línea y no han encontrado nada al respecto.