Aumentan las reclamaciones a Wallapop por su método de pago Wallapay, según OCU

Las reclamaciones de usuarios a Wallapop por su método de pago Wallapay han aumentado debido a que, una vez enviado el paquete, los vendedores no reciben el dinero correspondiente, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Al mismo tiempo, la organización denuncia que a los compradores no se les devuelve el dinero en caso de cancelación del envío. Este problema podría deberse a que Wallapop, la plataforma que actúa como intermediario entre comprador y vendedor, en algunos casos pudiera estar reteniendo el dinero durante más tiempo del previsto inicialmente y, como denuncian algunos usuarios, no obtiene ayuda del servicio de atención al cliente.

Ante esta situación, OCU presentó hace varias semanas una denuncia ante la Agencia Catalana de Consumo, sin respuesta de momento. Al mismo tiempo, la organización recuerda a los usuarios que, en el caso de no haber recibido su producto o su dinero, si se trata de un comprador que no ha recibido el producto comprado ya pagado, puede solicitar al banco la devolución del importe.

En el caso de que se trate de un vendedor que ha enviado su producto y no ha recibido el pago acordado, deberá reclamar el dinero directamente a Wallapop. Si no lo recibe, no tendrá más alternativa que reclamar judicialmente.

De cualquier modo, Wallapop ofrece a los usuarios de Wallapay un sistema de mediación que permite abrir una disputa en el caso de discrepancias entre comprador y vendedor, pero no interviene en el proceso de compraventa.