Just Dance 2020 sale para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Wii

Diez años después de su salida al mercado, la nueva versión del popular videojuego musical Just Dance ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Wii, y lo estará pronto para Stadia.

Con 70 millones de unidades vendidas en todo el mundo, Just Dance cuenta con una comunidad de jugadores de 120 millones de personas, según recuerda un comunicado de Ubisoft.

Este juego de baile está muy pegado a la actualidad y en cada nueva versión ha apostado por la innovación y la creatividad con la colaboración con artistas, como el estudio valenciano Inspiranimation, especializado en animación stop motion (captura fotograma a fotograma de la acción).

Just Dance 2020 cuenta con 40 canciones, entre ellas 'Con altura', de Rosalía con J. Balvin; 'I don't care', de Ed Sheeran y Justin Bieber; 'Taki Taki', de DJ Snake con Selena Gomez, Ozuna y Cardi B; 'Baby Shark', de Pinkfong; 'The Time (Dirty Bit)', de The Black Eyed Peas, o 'Into The Unkown', de la película 'Frozen 2'.

El juego incluirá además un nuevo modo para desinhibirse bailando éxitos de estos 10 años de recorrido, el All-Stars. Y mantiene los modos Co-Op, para formar equipo con amigos; Kids, con temas adaptados a los más pequeños, y Sweat, para quemar calorías.

Incluirá también un mes de acceso gratis a Just Dance Unlimited, un catálogo online con más de 500 canciones, para los jugadores de Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One.