El Colegio Compañía de María inaugura su nuevo curso literario

Como ya viene siendo tradición, el Colegio Compañía de María de Zaragoza aprovecha la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas (24 de octubre) para inaugurar su nuevo curso literario. La biblioteca escolar es uno de los ejes dinamizadores del Plan Lector del centro y pretende, a través de una programación anual dinámica y creativa, impregnar la vida del colegio con diversas y atractivas experiencias literarias.

Despertar el interés

Crear un clima que despierte el interés por el mundo literario es uno de sus objetivos principales, alcanzable a través de diferentes retos literarios, relacionados con el currículo de Lengua y Literatura; el apadrinamiento lector (alumnos de diferentes edades y niveles interactúan por parejas en actividades de lectoescritura); celebraciones literarias (Día de las Bibliotecas, Día del libro…); y de talleres de animación a la lectura, escritura creativa y de ilustración, en los que siempre participan expertos aragoneses en Literatura Infantil y Juvenil (LIJ).

Este año, el acto de inauguración del nuevo curso literario ha congregado en el patio del colegio a todos los alumnos de infantil, primaria y secundaria bajo el lema ‘Leer entre árboles’. Un acto de lectura compartida, iniciado con un poema del libro ‘Bajo mi árbol’, de Christine Roussey: "Un árbol no tiene boca, pero sabe cantar. / Cuando el viento lo empuja, se pone a bailar. / Y cuando los pájaros se posan en él, / ¡se pone a aplaudir tan feliz / que sus flores llueven como si / fuesen confeti sobre mí!

Los alumnos se congregaron en el patio Colegio Compañía de María

Mi árbol siempre está ahí, cerca de mí. / Me escucha aunque no tiene orejas, / me mira aunque no tiene ojos, / con él nunca discuto y puedo contarlo todo: / mis alegrías , mis miedos, mis secretos...".

A continuación, un grupo de alumnos teatralizó el cuento ‘El árbol de la escuela’, de Antonio Sandoval y Emilio Urberoaga.

Teatralización del cuento 'El árbol de la escuela' Colegio Compañía de María

El acto finalizó con un sencillo gesto, en el que padrinos y ahijados presentaron sus primeras hojas para la creación del bosque literario, que irá creciendo a lo largo del curso. Como dijo Pau Casals: "Deberíamos pensar que somos una de las hojas de un árbol, y que el árbol es toda la humanidad. No podemos vivir sin los demás, sin el árbol, sin los libros".