Vanesa y su 'Jogüelin', Trending Topic un año después

No, Halloween no es una tradición española, pero ha sido adoptada como propia y lo de los caramelos, los disfraces y los sustos cada vez se puede ver más entre las urbanizaciones. De hecho, Aragón cuenta con su propio calendario de eventos dedicados a la festividad, que cuentan con talleres, invasiones zombies y cenas infernales entre otros muchos.

Pero si hay algo que parece haberse configurado como auténtica tradición en esta fecha del año es la peculiar felicitación de una española llamada Vanesa, que un buen día quiso felicitar a su grupo el día de Halloween a través de un audio enviado por la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp, sin poder adivinar la trascendencia que aquel audio adquiriría y que un año después ha regresado.

El objetivo del mensaje era muy sencillo: "Feliz Halloween, grupo, soy Vanesa", pero las trabas para pronunciar la palabra inglesa hicieron que su nombre diera el salto al estrellato de las redes sociales.

Vanesa y yo os deseamos un feliz #halloween2019 pic.twitter.com/Zy78omkXzo — Abel Arana (@AbelArana) October 31, 2019

Y como sucedió a las coletillas "Hola, soy Edu, Feliz navidad" o "Pero como no me voy a reír, si es una fiesta", el "Feliz 'Juagüelin', grupo, soy Vanesa", se repitió hasta la saciedad, y se convirtió en la felicitación preferida por miles de usuarios que, un año después ha vuelto a la carga con ella y la han ascendido a la categoría de Trending Topic, con la diferencia de que, en este caso, no era el eslogan de una campaña publicitaria, sino una metedura de pata de alguien a quien parece ser que nadie preguntó si podía compartir ese audio que terminaría haciéndose viral. Eso sí, nadie tiene claro como escribirlo exactamente: Haubelin, Juabelin, Jagüelin...

feliz juagulin grupooo soy vanesa — Ni (@Enegadel) October 31, 2019

Vanesa es TT, como sois JAJAJ — 𝑆𝑝𝑜𝑜𝑘𝑦 𝑅𝑒𝑖 🦇👻 (@ChicaSinAIas) October 31, 2019

Estoy esperando la felicitación de jagüelin de Vanesa este año — Rubén (@rvbenbc) October 31, 2019

Vanesa por favor, si lees esto envia otro audio, te echamos de menos — Ángel (@Gelolaredo) October 31, 2019

¿Cuál fue la reacción de Vanesa?

Tras su inesperado éxito, el cual se tomó con humor, abrió su propio perfil de Instagram, ahora privado, encabezado por un 'SOY LA AUTENTICA VANESA' y su célebre frase, e en el que acumula 6.724 seguidores con apenas 23 publicaciones.