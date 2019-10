Diez cosas reales que de verdad dan miedo

Aunque las criaturas malignas, la magia negra, los fantasmas, las vísceras y las posesiones ocupan la mayor parte protagonismo paranormal de series, películas e historias de terror, en realidad, siendo sinceros, ¿cuántas veces te has topado con alguno de ellos?

Pero que no sea probable que te topes con Casper o con Pennywise no quiere decir que la vida real no tenga sus propias escenas de terror: por supuesto que sí. Y de hecho, lo que las hace más terroríficas es que la posibilidad de que sucedan es real. ¿A quién podría gustarle que le sucedieran una de las siguientes cosas?

Terror del 'bueno'

Del 'bueno' o, al menos, del de "tú te lo has buscado", si te unes a alguno de los cientos de planes de ocio que se han preparado en Aragón para celebrar la ya adoptada tradición de Halloween: experiencias terroríficas, realidad simulada, talleres, invasiones zombies... Y, por supuesto, los 'truco o trato' de aquellos que se aventuren a llamar a puerta ajena buscando caramelos ataviados con alguno de los disfraces más demandados.

Si prefieres aprovechar el puente para tomarte unas vacaciones, todavía puedes vivir de primera mano otras de las tradiciones europeas en la noche más terrorífica del año distintas a Halloween.

Si por el contrario te quedas y en lo que estás pensando es en organizar una fiesta en Aragón con temática de 'noche de las almas' por todo lo alto, te conviene saber hasta dónde podría llegar el presupuesto de tu gran evento.