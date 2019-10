Infidelidad en pareja: ¿cómo superarla?

"La infidelidad es una unión secreta, emocional, romántica o sexual que rompe el compromiso de exclusividad en pareja y provoca un gran impacto emocional con incredulidad acerca de lo ocurrido". Así define la psicóloga y sexóloga Eva Mª González, de Psicólogos Sexólogos Zaragoza, siendo la capital aragonesa una de las ciudades donde más se prodiga este fenómeno. Pero, ¿qué causas pueden provocar una infidelidad?

Según la experta, son muchas las razones que pueden llevar a ella. "Algunas personas compensan las necesidades no resueltas en la pareja, aspectos como la afectividad, la comunicación o las relaciones sexuales. Otras veces, la persona no se siente querida o atraída por su pareja y con otra persona encuentra una forma de sentirse ‘especial’. También están los que consideran la infidelidad algo inevitable cuando se lleva años de relación, justificándola como un ‘volver a sentir’. Por último, puede surgir una relación personal con la tercera persona, que insiste en ir más allá, y la persona infiel no sabe decir que no”, apunta González.

¿Cómo actuar ante una infidelidad?

Tras una infidelidad se produce una crisis, al haberse roto el pacto o acuerdo que tenía establecido la pareja: en las relaciones abiertas, existe el acuerdo de posibles relaciones con terceras personas, y muchas veces en las parejas donde existe exclusividad no se realiza de forma explícita este acuerdo. Por lo tanto, ¿es posible superar una infidelidad?

"Una alternativa tras la infidelidad es la ruptura, que, aunque suele ser la primera opción que se baraja, no tiene que ser siempre la correcta. Otra opción sería dejar que el tiempo disminuya las consecuencias de la infidelidad y continuar con la relación de pareja como si no hubiera ocurrido nada: suele ser la siguiente opción tras decidir seguir juntos, pero el tiempo por si solo no ayuda mucho y los sentimientos experimentados por cada miembro de la relación quedan estancados", señala la psicóloga, que concluye con una última recomendación: "Realizando una terapia de pareja (opción que cada día es más solicitada) que ayude a reparar el daño, aprender una forma de relacionarse que sea satisfactoria para ambos y restablecer la confianza".