¿Qué opinan los famosos de lo que está pasando en Cataluña?

La sentencia del 'procés' ha dejado múltiples reacciones en toda España, desde las favorables, que ven razonable la pena impuesta a los políticos catalanes, hasta las que piden su absolución o critican la severidad del Tribunal Supremo. También han sido numerosas las reacciones a los disturbios que se vienen produciendo estos días en toda Cataluña como respuesta a la sentencia. Más allá de las opiniones de políticos, quienes tampoco se han quedado al margen del tema son los famosos, desde músicos y actores, hasta presentadores y tertulianos, pasando por deportistas.

Uno de los primeros en significarse fue el actor Carlos Bardem, quien criticó la sentencia y lamentó que fuera más estricta con los políticos catalanes que con los casos de corrupción.

La #SentenciaProces pone de manifiesto, como la de Alsasua y en otro sentido la ligereza de penas a corruptos, una asimetría en la gravedad de las condenas impropia de un poder judicial democrático. — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) October 14, 2019

Más escueta pero contundente fue la reacción del trapero C. Tangana, que se limitó a señalar: "Todo esto empezó porque querían votar y no les dejásteis".

Todo esto empezó porque querían votar y no les dejásteis — El madrileño (@c_tangana) October 17, 2019

El actor y presentador de televisión Santi Millán también hizo su aportación tras la sentencia del 'procés', la cual calificó de "ajuste de cuentas".

13...12...11...10...9........No es una cuenta atrás, es un ajuste de cuentas #SentenciaProces pic.twitter.com/b7IM9mb9gN — Santi Millán (@Santi_Millan) October 14, 2019

Muy similar fue la reacción de la también actriz y presentadora Silvia Abril, que se limitó a publicar una foto negra en su cuenta de Instagram.

Los futbolistas catalanes Xavi Hernández y Gerard Piqué también se sumaron a la conversación en redes sociales. Hernández subió una historia en su cuenta de Instagram con un texto que decía "Vergonya, vergüenza, shame" en letras amarillas, acompañado de los nombres de los políticos y sus condenas, así como el 'hashtag' en catalán 'libertad presos políticos'. Piqué, por su parte, se sumó a la huelga general convocada en Cataluña la pasada semana para manifestar su apoyo al independentismo y su rechazo a la sentencia del 'procés'.

Más irónico fue el publicista y presentador Risto Mejide, que escribió: "Alucino la rapidez con la que la gente es capaz de leerse las 493 páginas de una sentencia judicial. Para que luego digan que en este país no se lee".

Alucino la rapidez con la que la gente es capaz de leerse las 493 páginas de una sentencia judicial. Para que luego digan que en este país no se lee. — Risto Mejide (@ristomejide) October 14, 2019

El 'triunfito' Miki Núñez también manifestó su opinión sobre la situación en Cataluña, señalando que la mayoría de los manifestantes eran pacíficos: "Y que no os engañe la tele. Casi la totalidad de la gente que ha salido y que saldrá hoy a la calle, es pacífica".

Que nadie se confunda. Esto no va de independencia. Va de justicia.

Y que no os engañe la tele. Casi la totalidad de la gente que ha salido y que saldrá hoy a la calle, es pacífica. #VagaGeneral18O — Miki Núñez (@mikiot2018) October 18, 2019

Una de las últimas en aludir al conflicto catalán ha sido la televisiva Belén Esteban, en el programa 'Sálvame', aunque no ha querido mojarse del todo por la cercanía de los comicios generales: "En elecciones, mejor no hablar, porque si habláramos… Ahora todo es muy bonito y maravilloso, pero no me quiero calentar la lengua. Ya hablaré verdades como puños. ¡Y que viva España!".

Uno de los últimos en hablar sobre el tema catalán ha sido el actor Sergi López, quien ha asegurado estar "más preocupado e indignado por la violencia policial que por la ciudadana". "Si te posicionas en un lugar, los otros directamente te catalogan como radical de un lado. Es decir, si te posicionas un poco con la unidad de España ya eres de extrema derecha y si te posicionas con la independencia parece que estás construyendo cócteles molotov", ha apuntado en una entrevista a Europa Press.

López ha añadido que, en su opinión, ambos lados "tienen responsabilidad", pero apunta que lo que "no se puede hacer" es quedarse callados, agachar la cabeza y "asumir la injusticia como si fuera normal", y ha añadido que el "problema de base" es la "dificultad" de sentarse a hablar "de tú a tú".