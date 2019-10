Huesca se tiñe de rosa para plantar cara al cáncer

Cuatro mil oscenses se ha volcado este domingo con la lucha frente al cáncer en la sexta edición de esta carrera organizada por la Fundación Alcoraz y a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Las inscripciones se agotaron días atrás y la lluvia ha sido la única invitada que nadie esperaba. No ha aparecido, por fortuna, y personas de todas las edades han tomado parte en una cita que año tras año crece en seguimiento. El color rosa de las camisetas que se entregaban junto al dorsal ha tomado las calles de la ciudad.

La salida, situada en la plaza de Navarra, ha presentado desde primera hora de la mañana un ambiente festivo y solidario, con la presencia además de soldados imperiales salidos de las películas de ‘La guerra de las galaxias’ que han hecho las delicias de los más pequeños. La expectación este año ha resultado tal que durante la jornada del sábado, en la que se repartieron los números de cada participante, muchos preguntaron si todavía cabía la posibilidad de apuntarse. Los organizadores han aumentado esta cifra en 500 respecto a la cita de 2018 y no descartan incrementarla en los años venideros.

El circuito urbano, de 4.000 metros, ha seguido en dirección a la calle Cavia, para pasar por calle Cabestany, plaza de Santa Clara, calle Padre Huesca y dirigirse desde ahí al Coso Bajo. Los participantes han seguido por la Ronda Montearagón, Joaquín Costa y vuelta al origen y meta por el Coso Alto, calle Miguel Servet y la calle del Parque. Al cierre se han entregado premios a los primeros clasificados, pues se trataba asimismo de una carrera competitiva incluida en el calendario de la Federación Aragonesa de Atletismo, y se han sorteado varios regalos.

El dinero recaudado en esta sexta edición, que se estima en unos 40.000 euros, irá destinado a financiar parte de la beca predoctoral de Noelia Mendoza, oscense e investigadora becada por la AECC. Está trabajando en el ‘Desarrollo de agentes para la detección y caracterización mediante biopsias virtuales del tumor cerebral infantil más letal’.

El director general de la Fundación Alcoraz, Javier Cruz, ha celebrado “haber subido la inscripción, y con mil más se habrían completado. Mucha gente ha venido diciendo que si se podía todavía, pero no ha sido posible”. La lluvia “nos ha respetado, lo que es un placer porque si no se desluce un día tan especial”. En el caso de que la sexta carrera ‘Huesca contra el cáncer’ hubiese estado pasada por agua, “la gente ya nos había dicho que vendría con paraguas, chubasquero o lo que hiciese falta pero no se lo quería perder”.

De cara a futuras ediciones, la Fundación estudia la ampliación de los participantes, lo que en todo caso “también depende de la infraestructura, porque cortar las calles de la ciudad no es sencillo. Si dependiera solo de nosotros y la AECC, no habría problema”, ha señalado Cruz. Por su parte, Aurora Calvo, presidenta del Consejo Provincial y Regional de la AECC, se confesaba “nerviosa por si llovía y la gente respondía. Cuando ha empezado a llegar gente de rosa, contenta, y pacientes a los que conocemos todo ha sido tranquilidad. La gente hubiera respondido, pero mejor si no llueve”.

La sociedad oscense, “siempre nos apoya muchísimo. El cáncer es una enfermedad muy frecuente que, de alguna manera, nos afecta a todos. Este tipo de carreras son la prueba de que la gente confía en nuestra labor y eso también es importante”.