Atención nostálgicos: Will Smith lanza una línea de ropa de 'El príncipe de Bel-Air'

Si aún no tienes disfraz para Halloween y si, además, eras un auténtico fan de 'El Príncipe de Bel Air' lo tienes muy fácil. La tienda de Will Smith, quien protagonizara la ficción, ha lanzando una terrorífica colección inspirada en la 'sitcom' noventera, que querrás llevar aunque no sea 31 de octubre. Hace poco más de dos semanas, el propio actor compartía en sus redes sociales una línea de ropa deportiva que rememoraba el vestuario que lucía en la serie. Por el momento, estas prendas ya no están disponibles.

Para amenizar la espera hasta que vuelva a salir a la venta, la tienda de Will Smith ha aprovechado la próxima celebración de Halloween para lanzar una colección terrorífica que también siga las líneas de la serie. Así, aquellos fanáticos de 'El príncipe de Bel Air' pueden adquirir camisetas y sudaderas con el icónico Will en versión esqueleto y con el nombre de la serie en una tipografía escalofriante.

El estilo que marcó una época

La bomber reversible (que estaba disponible en la línea deportiva), la ropa holgada y las gorras coloridas eran solo algunas de las prendas que marcaban el estilo del protagonista de la exitosa serie de los 90 que, si se grabase ahora, sería todo un drama. Todas estas señas de identidad se han recuperado para estas colecciones que traen de cabeza a los nostálgicos.

Más Will Smith

Aquellos que quieran seguir disfrutando del actor, uno de 'los tipos enrollados' de Hollywood, pueden hacerlo en 'Géminis', su último trabajo recién llegado a las carteleras. Aunque con un registro muy diferente al del tipo de Philadelphia de los 90, Smith sabe cómo imprimir su personalidad en cada uno de los personajes a los que da vida.