Más ciencia, más ciudadanía, más ciencia ciudadana con la Fundación Ibercivis

La ciencia ciudadana tiene desde esta año línea propia en las Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación que convoca la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT)-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cuya resolución definitiva se publicó el pasado 10 de octubre. En esta edición, la Fundación Ibercivis ha obtenido la concesión de los cinco proyectos solicitados: cuatro de ellos -Vigilantes del Aire, Cansat, Cities At Night y Make it special- incluidos en la nueva modalidad Ciencia ciudadana y el quinto proyecto, el Observatorio de Ciencia Ciudadana en España, en la modalidad de Cultura científica, tecnológica y de la innovación.

Los proyectos

En Vigilantes del Aire se están utilizando como biosensores plantas de fresa cuyas hojas permiten medir la contaminación del aire causada por metales pesados, proporcionando los datos necesarios para realizar un mapa nacional de la calidad del aire. En total se repartirán 5.000 plantas, sin ningún coste para los participantes. El proyecto va dirigido a todas las personas que quieran contribuir en la recolección de datos, incluyendo colectivos de áreas rurales, así como a personas en riesgo de exclusión, y no se requiere de ningún dispositivo tecnológico para participar. Ya se han repartido plantas en Barcelona y en La Coruña, y desde finales de octubre de 2019 se realizarán nuevos repartos en Vitoria, Burgos, Zaragoza y Granada. Las plantas pasarán tres meses en terrazas y balcones de estas ciudades y, a finales de febrero de 2020, se recogerán las muestras para su análisis. Este proyecto cuenta con la colaboración del Instituto Pirenaico de Ecología para el análisis de las partículas contaminantes presentes en las hojas.

Cansat es una competición europea auspiciada por la Agencia Espacial Europea (ESA) en la que estudiantes de toda Europa diseñan misiones espaciales que deberán llevarse a cabo mediante un pequeño satélite del tamaño de una lata de refresco que también deben diseñar. Ibercivis coordinará la fase nacional de esta competición por tercer año consecutivo. Cansat España va dirigido a estudiantes de todo el país y a sus docentes, quienes forman equipos para planificar y desarrollar sus misiones. El objetivo del certamen es potenciar el interés por las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre los más jóvenes, con especial interés en las niñas, llevando a cabo proyectos reales de astronáutica. El plazo de recepción de proyectos finalizará en diciembre de 2019 y las fases regionales del certamen tendrán lugar durante el primer trimestre de 2020. La fase final nacional se realizará en mayo de 2020, y sus ganadores participarán en la gran final europea.

Cities At Night es un proyecto que cuenta con la participación ciudadana para identificar ciudades fotografiadas de noche por los astronautas de la Estación Espacial Internacional. El proyecto se enmarca dentro de la iniciativa mundial Lost At Night, que elabora un mapa de la contaminación lumínica de todo el planeta. A través de una aplicación web, cualquier persona podrá participar identificando qué ciudades del mundo se muestran en las fotografías tomadas por los astronautas, y estará colaborando en la elaboración de un mapa global de la contaminación lumínica. Una novedad del proyecto es la aplicación del concepto 'gamificación', es decir, introducir técnicas propias de los juegos, como recompensas o ranquins de puntuación, etc. El proyecto cuenta con la colaboración del Grupo Guaix de la Universidad Complutense de Madrid, el Environmental and Sustainability Institut de la Universidad de Exeter, Cegep de Sherbrooke y las Oficinas de Calidad del Cielo y Oficina de Comunicación Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía–CSIC, Instituto de Excelencia Investigadora Severo Ochoa.

Make It Special es un proyecto a través del cual se organiza una serie de actividades para poner en contacto al mundo maker y a los profesionales y estudiantes de los colegios de educación especial, prestando una atención particular hacia el personal y alumnado femenino. Hasta mediados de 2020 se llevarán a cabo talleres, sesiones de fabricación, charlas y mesas redondas, así como un concurso que premiará las ideas más innovadoras que resuelvan problemas de personas con necesidades especiales, a través de proyectos realizados de modo colaborativo y abierto. Este proyecto cuenta con la colaboración de Instituto Universitario de Ingeniería de Aragón (I3A)-Universidad de Zaragoza.

El objetivo del Observatorio de La Ciencia Ciudadana en España, ya en su cuarta fase, es conocer el estado de esta metodología científica en nuestro país, así como dar a conocer toda la actividad de ciencia ciudadana que se está realizando. El Observatorio es una herramienta de estudio sobre los proyectos nacionales de ciencia ciudadana en España que, a la vez, da a conocer toda esta actividad. Desde el Observatorio se da visibilidad a proyectos, entidades y personas que trabajan en ciencia ciudadana, promoviéndose la colaboración a través de su plataforma web y de eventos físicos y coloquios 'online'. Este proyecto cuenta con la colaboración de HERALDO DE ARAGÓN, a través de la sección ‘Ciencia ciudadana’ en Tercer Milenio y de Kampal Data Solutions, 'spin off' de la Universidad de Zaragoza especializada en el análisis de datos.

La concesión de estos cinco proyectos de ámbito nacional consolida a Ibercivis como una de las principales entidades dinamizadoras de la ciencia ciudadana en España. La Fundación Ibercivis, cuyos orígenes se remontan a 2006 en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza, continúa creciendo con proyectos locales, nacionales e internacionales. Estimamos que más de 10.000 personas participarán en los nuevos proyectos nacionales, expandiéndose así el conocimiento de la ciencia ciudadana y, fundamentalmente, haciéndose posibles los objetivos científicos y sociales de estos y de muchos otros proyectos.

Esta sección se realiza en colaboración con el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, coordinado por la Fundación Ibercivis

