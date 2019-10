Philip Jackson afirma en ‘La vida en las aulas’ que es más complicado formar una maestra que un piloto de guerra. Aprender a ser maestra pasa, necesariamente, por aprender a mirar al niño, a la escuela y a la sociedad. Mapi Plaza Barea (Zaragoza, 1987) mira la vida con ojos de maestra y busca permanentemente el sentido de su trabajo.

Un recuerdo de tu infancia…

El primer recuerdo que viene a mi memoria es una ocasión en la que mi abuelo Raimundo me regaló una fotografía suya de carnet, para que me acordara de él cuando fuera mayor. Sin duda me acuerdo de ese momento y de él, pero no por la foto en sí, sino porque en ese instante me hizo sentir especial.

¿Dónde estudiaste?

Hasta el bachillerato en el colegio Cardenal Xavierre de Zaragoza y después Magisterio de Educación Infantil en Huesca. Luego completé el posgrado de Educación Emocional y Bienestar de la Universidad de Barcelona. Además de otras formaciones de ‘clown’ y yoga para niños.

¿Por qué decidiste hacerte maestra?

Creo que, en parte, por mi maestra de primero de primaria, Ana. Sentía admiración por ella. Descubrió para mí el maravilloso mundo de la lectura y el tiempo pasaba volando en sus clases. Me marcó y quise ser de algún modo como ella. Me hizo enamorarme de esta profesión incluso antes de pisar las aulas.

¿Qué te atrajo de la Educación Infantil?

Sin duda los niños. Son fuente de curiosidad, asombro y emoción. Su risa, su mirada y su dulzura. ¡Es imposible no sentirte atraída por esa energía tan bonita!

¿Qué te atrae hoy?

La curiosidad infinita por el aprendizaje, la frescura y espontaneidad de los niños, las grandes dosis de amor que doy y recibo a diario y el contacto de corazón a corazón. Me gusta también ser consciente de que ellos son un espejo para mí, en el que veo reflejadas mis virtudes y mis defectos y me ayuda a crecer día a día. Son mis pequeños grandes maestros.

¿Es una etapa diferente a las otras?

Es una etapa flexible en la que podemos aprender haciendo y experimentando. El aprendizaje surge de lo cotidiano, como defiende Loris Malaguzzi. Puedo emplear todos los recursos que están a mi alcance: las nuevas tecnologías, la educación emocional, las conversaciones literarias, la integración del clown dentro del aula para mejorar las capacidades emocionales, la práctica de yoga y el juego...

María Pilar Plaza, con sus alumnos de infantil en el CPI San Jorge de Zaragoza Guillermo Mestre

¿Todo ese trabajo se hace en equipo?

Así es. Me siento muy afortunada de poder ser y compartir con mis compañeras. Son una gran fuente de sabiduría. Vivir la ilusión y la motivación desde los ojos de otras maestras es enriquecedor y siento que no soy solo una maestra en mi aula sino que somos un gran equipo, a veces casi una familia.

¿Cuándo comenzaste a trabajar y cuáles han sido tus principales destinos?

Empecé en 2010 en Monreal del Campo, posteriormente estuve en varias escuelas de Zaragoza: Agustina de Aragón, Valdespartera, Gascón y Marín y este va a ser mi tercer curso, ya definitiva, en el Centro Público Integrado San Jorge.

¿Cuándo empezaste con el inglés en Educación Infantil?

¡Desde mis inicios! Cuando acabé la carrera se convocaron las becas para maestros para aprender inglés y viajé a Malta en verano y al siguiente curso tomé una excedencia en el Centro Municipal de Tiempo Libre Musaraña, donde trabajaba, para estudiar inglés en Bournemouth. Cuando volví, aprobé el B2 de inglés. Entonces solo salían dos plazas singulares de Educación infantil perfiladas con inglés para todo Aragón y tuve la suerte de empezar a trabajar en una de ellas. Aprendí mucho en Monreal, mi primer destino de interina, y en la formación que hice en el CPR de Calamocha. Desde entonces, Educación Infantil e inglés han ido asociados en mi carrera profesional.

Has mencionado varias veces el yoga, ¿lo has introducido en tus clases?

Sí, pero es muy diferente del yoga para adultos. Se realiza una iniciación a través fundamentalmente del juego. Combino canciones, juegos, historias, posturas o asanas, ejercicios de respiración, relajación, etc. Son clases dinámicas que poco o nada tienen que ver con el concepto tradicional de yoga que tenemos los adultos.

¿Cómo es una sesión con yoga?

Las clases las estructuro en bienvenida y calentamiento, posturas de yoga y juegos, para acabar con un tiempo de silencio en el que realizamos distintos tipos de relajación, meditación, visualización, etc. Podemos empezar liberando energía, saltando y bailando al ritmo de la música para parar de repente como si fuésemos un muñeco de trapo y, tras hacerlo varias veces, sentir cómo está nuestro corazón, cuáles son las sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo. Finalizamos con la canción ‘Mi pequeña luz’ en la que nos vemos unos a otros y nos sentimos reconocidos y especiales.

¿Hoy es difícil ser niño?

Queremos que sean autónomos, que aprendan a leer y a escribir cuanto antes, que aprendan inglés, que practiquen un deporte y que toquen un instrumento. No nos adaptamos a las necesidades de los niños y les sometemos a más presión de la que deberían asumir. Les falta algo fundamental: tiempo para jugar y disponibilidad real de los adultos de referencia, no es lo mismo estar a su lado que estar realmente presentes con mirada atenta y escucha activa.

Estás trabajando en un proyecto de inteligencia emocional en Educación Infantil, ¿en qué consiste?

Siempre me atrajo la Educación Emocional, pero no fue hasta hace dos cursos cuando me adentré en ella. Tenía un grupo complicado y puse en funcionamiento todas las técnicas y herramientas que conocía, pero en ocasiones sentía que necesitaba algo más. Me animé a estudiar el posgrado de Educación Emocional y a implementar un proyecto de educación emocional en la programación de mi aula. El trabajo de final de posgrado: ‘Pasitos de vida’, recoge mi proyecto incluyendo también la justificación teórica. Se ha publicado en la página web de la Universidad de Barcelona: http://www.ub.edu/peeb/trabajos/pasitos-de-vida/.

Mapi Plaza, en el aula. Guillermo Mestre

Tu proyecto va más allá de tu aula…

Sí, quería unirme con mis compañeras y con otros maestros que tuvieran esta misma motivación. Por eso he lanzado este septiembre el proyecto colaborativo ‘Pasitos conectados’. Participamos más de veinte docentes de cinco centros diferentes de la provincia de Zaragoza, y trabajaremos en total con cuatrocientos alumnos.

¿Cuáles son las bases de ‘Pasitos conectados’?

Partimos de las necesidades reales del alumnado para plantear los objetivos del proyecto para que se adapte a todos y cada uno de nuestros grupos (diecinueve en total). Posteriormente, nos coordinamos primero en el equipo didáctico de cada centro y después planteamos entre todas cómo hacerlo en reuniones en las que de manera presencial y ‘online’ compartimos ideas, recursos, que nos han funcionado en situaciones similares. Las actividades las compartimos en el blog: https://pasitosconectados.blogspot.com/. Espero que demos muchos pasos juntas que generen lazos de unión y comunicación. Ojalá algún día sea un proyecto en el que muchas más personas quieran compartir nuestro camino.

El ecosistema de la infancia

No es fácil ser niño. Quizá nunca como hoy los niños han tenido tantas dificultades para crecer, para madurar y para entender el mundo. Todo ha cambiado tanto en unas pocas décadas que es difícil prever las consecuencias que la mutación en el ecosistema de la infancia puede tener en la especie humana.

Los adultos, padres y abuelos, fundamentalmente, que acompañaban a los niños en su descubrimiento del mundo, que les contaban la vida, que le ponían nombre a todo lo que pasaba, que permanentemente les decían lo que estaba bien y lo que no debían hacer de ninguna manera, tienen ahora menos tiempo para dedicarles a sus hijos y a sus nietos. En las casas no hay lugares donde guardar secretos y, muchas veces, los niños no tienen la compañía de hermanos. Las ciudades se han vuelto peligrosas y poco amables. Los niños no pueden jugar en las calles, no tienen espacio para ser libres, para soñar aventuras junto a sus amigos. Las escuelas tampoco ofrecen oportunidades para ejercer el oficio de niño: horarios sobrecargados, excesivas competencias y objetivos, actividades extraescolares, jornadas larguísimas que incluyen la comida en la escuela, varios maestros especialistas, ya desde Educación Infantil, pasan diariamente por las aulas...

Demasiados niños crecen a su suerte, abandonados en las pantallas de televisiones, teléfonos móviles y ordenadores que les entretienen y se convierten en madrastras sin corazón que terminan secuestrándoles la mirada. Hoy los niños tienen muchas cosas, pero lamentablemente carecen de dos ingredientes que han estado siempre presentes en la historia de la humanidad: la mirada de sus madres y la palabra. Cada vez que hemos tenido algo que celebrar, cada vez que hemos tenido la necesidad de darnos esperanza, de combatir el miedo y de poner un cerco a la incertidumbre, los seres humanos nos hemos reunido alrededor de la palabra. Hoy en nuestras casas hay más pantallas que personas y nos pasamos el día pidiendo silencio a quienes viven con nosotros. Que callen los niños para que hablen las pantallas.

Víctor Juan es director del Museo Pedagógico de Aragón y profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza.