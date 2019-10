Diez ideas de disfraces en grupo para disfrutar Halloween entre amigos

Los hay aplicados, quienes a estas alturas ya está dando los últimos retoques a su disfraz para recibir la noche más terrorífica del año, el próximo 31 de octubre, y los hay quien, a estas alturas, sigue buscando inspiración para lucir traje en Halloween. La cosa se complica si el plan es que todo el grupo de amigos tenga un disfraz temático conjunto y no se quiere caer en los clásicos aunque algo tópicos como la Familia Addams o La Naranja Mecánica, ni repetir los disfraces de moda del año pasado.

Pero, si antes la literatura era el foco de inspiración de criaturas fantásticas (y no tan fantásticas), hoy en día el cine, los videojuegos y las series también marcan tendencia y pueden ayudar a escoger el mejor disfraz para esta ocasión.

Aunque si no te pones de acuerdo con tu grupo, no llegáis al número suficiente de personas o simplemente prefieres disfrazarte a tu aire, aquí tienes algunas ideas que no pasan de moda para darle vida a tu disfraz este Halloween.

Cada detalle cuenta

Aunque depende de si tu plan es organizar la fiesta en casa, salir por la noche o incluso ambas, nunca está de más cuidar los detalles.

La cena, si es casera, puede convertirse en un bufet 'de miedo' solo poniendo un poco de creatividad a platos clásicos, mientras que el maquillaje, aunque no sea profesional, puede parecerlo con unos sencillos trucos o echando mano de tutoriales.

Y, si todavía no tienes plan, pon atención a la programación que próximamente estará disponible en el portal Heraldo ocio exclusivamente para esta fecha del calendario: talleres, adrenalina, deporte, pasajes, tradiciones...