Si te llega un SMS para que pinches a un enlace de Correos no lo hagas, es una estafa

"Me ha llegado este SMS desde un número de Correos, pero imagino que lo estarán mandando a todo quisqui. Obviamente es una estafa, no caigáis". Así advertía este martes un usuario de Twitter sobre esta estafa. En concreto, en el mensaje se dice: "Estimado cliente, su paquete no se ha podido entregar el (fecha) porque no se han pagado las tasas de aduana. Siga las instrucciones:" Y sugiere pinchar en un enlace.

Me ha llegado este SMS desde un número de Correos, pero imagino que lo estarán mandando a todo quisqui. Obviamente es una estafa, no caigáis. pic.twitter.com/UGQIimbKDu — mrheston (@mrheston) 15 de octubre de 2019

Si lo recibe, no pinche en el enlace y borre el mensaje, dado que se trata de una estafa de phishing sobre la que ya alertó el mes pasado Correos, pero que en las últimas horas se está recibiendo masivamente:

¡ALERTA DE PHISING!

Algunos de nuestros clientes están recibiendo estos SMS suplantando la identidad de #Correos. Por favor, no pinches ningún enlace, no des tus datos y elimina el mensaje. #NoPiques pic.twitter.com/bShzpyFuuJ — Correos (@Correos) 6 de septiembre de 2019

Lo que pretenden los estafadores que están detrás es tanto conseguir dinero como información de tus datos financieros para poder suplantar tu identidad, o bien usarlos para robar dinero. Así, es una suplantación de identidad de Correos.

Si este aviso te llega demasiado tarde y ya has pinchado y rellenado los datos, debes cambiar la información más comprometedora que hayas dado, como la contraseña de la cuenta bancaria.

Cuenta de 'Correos Atiende' hackeada

Se da la circunstancia de que este martes Correos ha alertado también en su cuenta oficial de Twitter de que el perfil de 'Correos Atiende' de atención al cliente ha sido 'hackeado', y ha instado a los usuarios a no hacer caso de los 'tuits' y mensajes directos publicados desde esa cuenta.

Correos Atiende (@CorreosAtiende_) es el perfil de atención al cliente de Correos en Twitter, y este martes ha sufrido un 'hackeo', como ha informado la propia empresa en la red social.

"Si necesitas enviar droga en tus paquetes, no dudes en usar nuestro servicios", ha sido el primer mensaje publicado en la cuenta de Twitter tras la suplantación. El 'tuit' ya ha sido compartido por más de 15.000 usuarios de la red social.

Después, en la cuenta de atención al cliente de Correos, que conserva su apariencia habitual, se ha publicado el siguiente mensaje: "Nuestro servicio es una basura, pero somos expertos en el transporte de droga". El tercer mensaje también aludía a las sustancias estupefacientes, y como si fuera un aviso, advertía a los usuarios de Correos que "desde hoy los envíos llevarán un poco de cocaína de regalo".

El cuarto mensaje de la cuenta 'hackeada' era una encuesta que comparaba a la empresa pública con otra compañía privada, y el quinto por el momento citaba una noticia con el titular "Detienen a anciana que escondía droga en su silla de ruedas". Desde la cuenta se respondía: "Esto te pasa por no usar nuestro servicio".

Desde Correos aseguran que están "trabajando por solucionarlo". Mientras tanto, instan a los usuarios del servicio a que no hagan caso de los 'tuits' y mensajes directos que se publican en ese perfil "hasta nuevo aviso".