Se acabó el cotilleo: Instagram no quiere que sepas lo que les gusta a tus contactos

Hace unos meses Instagram anunció una polémica novedad que, por el momento, parece no haberse cumplido: quería eliminar el número de 'likes' de sus fotografías. Por suerte para los 'influencers' y para la Generación Instagram, la 'app' todavía permite saber el número de me gustas que obtiene una publicación. Y es que ¿quién no quiere saber a cuántas personas le gustan hasta las zapatillas más feas de Rosalía? Sin embargo, la red social ha sorprendido con el anuncio de una nueva supresión con la que el cotillear se va a acabar.

Se trata de la pestaña 'siguiendo', que podía descubrirse pulsando sobre el icono del corazón dentro de la 'app'. Allí, hasta ahora, cada perfil podía ver los 'likes' y las amistades que aceptaban el resto de usuarios a los que seguía. Se trataba de una forma más de estar al tanto de lo que hacían tus contactos en Instagram. Esta es la función que la red social ha decidido eliminar. Y, al contrario que los 'likes', esta ya se ha hecho efectiva.

¡Adiós, cotilleos (en la nueva versión)!

Instagram elimina 'siguiendo'. A.E.

Este es el mensaje que puede verse en la pestaña 'siguiendo' en las últimas versiones, donde ya no está activa esta opción. Desde Instagram han explicado en que era una parte muy reducida de usuarios los que usaban esta función y, aquellos que la empleaban, no la veían demasiado útil. Incluso había quienes desconocían que sus 'likes' aparecían allí. Por ello, además de por la funcionalidad, la privacidad también ha sido una de las razones que han impulsado a su supresión. Y es que, las personas dedican 52 minutos al día al cotilleo.

Aún así, y aunque cotillear nos gusta, no hay por qué traspasar las líneas de la privacidad. 'Stalkear' es deporte nacional, pero hay que saber jugar limpio y no resguardarse, siempre, al otro lado de la pantalla del móvil.