Peebles, Nobel de Física 2019: "Me gustaría ver la materia oscura, está ahí"

El astrofísico canadiense James Peebles, uno de los galardonados este martes con el Nobel de Física, ha vuelto este martes a la universidad de Princeton (EE. UU.), donde es profesor emérito, y ha afirmado que la materia oscura "está ahí" y quiere verla, aunque ha rechazado que ninguna teoría sea "la respuesta definitiva".

Peebles, premiado junto a sus colegas suizos Michel Mayor y Didier Queloz por su contribución al entendimiento de la evolución del universo y el lugar de la Tierra en el Cosmos, es uno de los "padres" de la cosmología teórica moderna y predijo la existencia de la radiación fósil que actúa de eco del Big Bang.

El astrofísico, nacido en 1935 en St. Boniface (Canadá) y nacionalizado estadounidense, ha repasado su carrera en Princeton, donde se doctoró en 1962 y desde entonces ha sido investigador y profesor, fascinado por cómo "la Naturaleza sigue normas que podemos descubrir".

"Recuerdo cuando introduje en 1982 la teoría de la materia oscura fría (...). Dos años después le añadí la constante cosmológica de Einstein. Hoy está establecida sólidamente pero en 1984 estaba descontento, pensaba: ¿por qué os concentráis en esta teoría particular?", ha relatado, denotando su escepticismo.

"Pasé la mayor parte de los 80 y 90 inventando otras teorías, solo porque creía que no deberíamos estar tan seguros sobre una. Pero estaba equivocado, la teoría ha sobrevivido, para mi sorpresa", ha agregado Peebles.

Aun así, ha insistido en que "no podemos estar seguros de que esa teoría es la respuesta final" porque "a medida que descubrimos aspectos de un universo que se expande y evoluciona, nos sorprenderemos de nuevo" y, a sus 84 años, ha apostillado: "Espero que se den prisa con esos descubrimientos para que pueda disfrutarlos".

Durante dos décadas, Peebles desarrolló herramientas teóricas y las aplicó para descubrir los componentes más misteriosos del universo: la materia oscura (26% del universo) y la energía oscura (69%), esa fuerza que obliga a las galaxias a apartarse unas de otras cada vez más rápido.

El nuevo Nobel de Física, en ese sentido, ha expresado su deseo de "ver la materia oscura": "Creo que está muy claro que está ahí. La evidencia es sólida, está bien comprobada, es consistente. Hay una forma misteriosa de materia, que llamamos materia oscura".

Para el científico, las pruebas hasta el momento son suficientes para convencerlo de que la materia oscura "está ahí, como un gas ideal que no interactúa con nada más". "Tenemos algunas dificultades sobre sus propiedades, pero nos morimos por saber qué puede ser. Hay experimentos en progreso, pero es complicado encontrarla. Es un juego duro, porque como no sabemos lo que es, no sabemos dónde buscarla", ha revelado el científico.

"Aparecerá, siempre lo hace. Y les advierto que el primer anuncio de su detección será recibido con gran alegría, ¡esto es la materia oscura! Pero no sabemos si realmente es materia oscura dominante o un elemento residual (...), será un proceso de aventar distintos candidatos que están ahí en varias cantidades", ha desgranado.

Peebles se ha mostrado optimista y ha asegurado que todavía "hay fantásticos descubrimientos por hacer" porque "la ciencia avanza en muchas direcciones", pero reitera: "No creo que haya una teoría definitiva de nada".

Con un notable sentido del humor, preguntado por la observación que más le ha sorprendido durante el desarrollo de la cosmología, Peebles ha respondido que "el actual estado de las cosas es una total sorpresa", para luego conceder que "el universo es capaz de sorprendernos, y lo hará de nuevo".