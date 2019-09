Miki Nadal, condenado a 20 días de trabajos sociales por 'vejaciones leves' a su mujer

El juzgado de violencia sobre la mujer número 4 de Madrid ha ordenado al presentador y humorista Miki Nadal (Zaragoza, 1967) que cumpla los 20 días de trabajos en beneficio de la comunidad a los que ha sido condenado por un delito de "vejaciones leves" a su entonces esposa Carola Escámez. Nadal la llamó "apestosa, payasa, patética y zorra", y le dijo: "Te vas a follar con cualquiera", en medio de peleas conyugales y acusaciones de infidelidad, que ella grabó con su móvil.

Nadal y Escámez se casaron en junio de 2014 y un año después nació su única hija, Carmela. En 2017, los rumores de crisis comenzaron a rodear a la pareja. Ese año, la campeona olímpica de tiro al vuelo perdió al bebé que esperaba, lo que -según los mismos medios- la sumió en una depresión que afectó a su matrimonio. "Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser. Embarazo ectópico. No he empezado bien el año pero después de la operación de hoy mi salud está mucho mejor y casi fuera de riesgo", escribió ella misma en su cuenta de Instagram.

Las relaciones de Nadal con su familia política se enturbiaron hasta tal punto que, el año pasado, la madre de Escámez puso una denuncia alegando que no le permitían ver a su nieta.

El humorista zaragozano y Carola Escámez se separaron en junio de 2019, tras cinco años de convivencia. Poco antes, se había conocido la sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer que el humorista recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid, la cual ratificaba la semana pasada la sentencia contra el presentador de 'Zapeando'.