El vídeo de Enrique Iglesias bailando con su hija Lucy que triunfa en Instagram.

Desde que se convirtió en padre de mellizos junto a la tenista rusa Anna Kournikova han sido varias las ocasiones en las que Enrique Iglesias ha mostrado su lado más divertido junto a su familia en las redes sociales.

Y es que a pesar de ser receloso de su vida privada, el cantante no puede evitar enseñar a sus seguidores lo bien que lo pasa con sus pequeños Lucy y Nicholas. En esta ocasión, el hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias ha subido a su perfil de Instagram un tierno vídeo que ha enamorado a sus fans. En él aparece bailando con su hija, que no llega a los dos años de edad, al ritmo de una popular canción infantil de Estados Unidos titulada ' The wheels on the bus' ('Las ruedas del autobús', en español), razón por la que el artista ha escrito junto a la publicación el emoticono de este vehículo.

El vídeo ha alcanzado en solo un día casi un millón de 'me gustas' y más de 18.000 comentarios.

No es la primera vez que Enrique Iglesias comparte en sus redes sociales un vídeo divirtiéndose con sus hijos, , como ya hizo hace unos meses subido en un cochecito y haciendo que sus hijos le empujasen de broma.

Su hija Lucy fue también protagonista en este vídeo de juegos en el agua compartido por el cantante cuando la pequeña tan solo contaba con unos meses de vida.