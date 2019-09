Listo el 'parte por spoiler' de Netflix: al tercero, falta grave

El número de abonados a portales 'online' de series, películas o televisión casi se duplicaba de un año para otro en 2017, y desde entonces no ha dejado de crecer. El concepto ha cambiado, las series ya no están limitadas a la programación televisiva ni hay que seguirlas en los horarios determinados por nadie que no sea el usuario. Se ha acortado la distancia mediática entre el cine y las series, entre los Oscar y los Emmy.

Y, aunque la revelación de aspectos relevantes de la trama no es nueva, lo de los 'spoilers' (que no dejan de ser el clásico "no me cuentes el final que no lo he visto") se ha convertido en un tema serio. Porque si bien durante la emisión de la última temporada de Juego de Tronos, que se hacía cada domingo a las 3 de la mañana, quienes o hubieran madrugado (¿o trasnochado?) para verla debían protegerse del posible destripamiento de novedades...

... ¿sería considerado injusto para quienes todavía no hayan visto cómo terminan los Siete Reinos que, pasados más de cuatro meses desde que se subió el último capítulo a la plataforma de HBO, comenzara a hablarse abiertamente de su final? ¿Hasta cuándo se considera 'spoiler' un 'spoiler'?

La pregunta todavía no tiene respuesta, pero lo que Netflix tiene claro es que un 'spoiler' requiere un castigo. Y por eso, tras la publicación en redes sociales del contrato 'co-watching' o cómo conseguir que tu pareja te espere para ver una serie, ha llegado una nueva -en la misma línea de humor- que contiene un autorrellenable simulando los partes que se utilizan como llamada de atención de los padres por un mal comportamiento de los hijos en el colegio, diseñado para alertar de que, el susodicho, está siendo irrespetuoso con sus compañeros: