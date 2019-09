Memes para que la 'vuelta al cole' no te quite la sonrisa

Se va el verano y con él las vacaciones; llega septiembre y con él el regreso a la rutina. ¿Cómo sobrevivir a ella? Además de los consejos de la psicóloga Eva Mª González, conviene recordar que todavía hay muchas cosas que solo puedes disfrutar en estas fechas.

Por ejemplo, los cursos 'low cost' que ofrece el Consejo de la Juventud de Zaragoza durante el otoño, en los que puedes encontrar desde 'coaching' hasta lengua de signos; aprovechar lo que queda de la fruta estival con alguna receta sencilla, ponerte al día con las cuentas de instagram más recomendables para tus estudios o hacer un ejercicio de autocompasión a través del humor con memes para alumnos, profesores y padres, ¡tú decides!

Además, hay muchos motivos por los que recibir septiembre con los brazos abiertos, más allá de la vuelta a la rutina. Uno de ellos, que los rumores son ciertos y Los Lobos vuelven a Boom y otro, que cada día que pasa queda menos para que la cuarta temporada de La casa de papel llegue a tu cuenta de Netflix (el que no es optimista es porque no quiere). Pero sobre todo, que por ahí dicen que "hasta después de Pilares no se hace nada". Así que aún tienes algo de margen.