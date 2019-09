Un sueño astronómico de verano en el valle de Alcudia

A veces en las noches de observación astronómica surgen grandes ideas, incluso cuando el tiempo no acompaña. Es como cuando decides un día ir a pescar y los peces se niegan a picar el anzuelo ¡tienes mucho tiempo para charlar con tus amigos de cosas que no tienen que ver mucho con la pesca!

En una de esas noches, muy cerca del municipio de Valdepeñas, nuestra imaginación comenzó a disparar en todas direcciones una multitud de ideas que, más tarde, comenzamos a transformar en futuros proyectos. No sé que tienen estas tierras manchegas pero es como si el fantasma del Quijote deambula entre quienes nos aventuramos a pernoctar entre viñedos y olivos. Alguien, no recuerdo quién, me dijo que sería fantástico poder organizar una noche con varios telescopios y observando muchos cuerpos celestes a la vez. No sé si fue gracias a la casualidad pero, justamente unos días más tarde, en un lugar de inimaginable belleza, completamente aislado de cualquier tipo de contaminación, en especial la lumínica, y de gran interés faunístico y patrimonial, encontré el escenario ideal para ubicar el gran proyecto.

Tuvimos mucha suerte, ya que el tiempo nos acompañó para la observación astronómica. En estos parajes es posible disfrutar de un sensacional espectáculo celeste. A simple vista ya será todo un acontecimiento para recordar. La Vía Láctea, el tránsito planetario o el sinfín de galaxias, nebulosas, cúmulos cerrados y abiertos o nuestra querida Luna pondrán una puesta en escena sobre la impresionante obra del Cosmos. ¿No os parece maravilloso organizar todo esto en el 50 aniversario de la llegada del ser humano a la Luna?

¡Y llegó el día! Fue el pasado lunes 5 de agosto cuando, desde GavaLab, Oficina de ciencia ciudadana en Gavá, incluida en el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, organizamos el primer encuentro de observación astronómica que supuso el inicio del proyecto Astro-GavaLab.

El lugar escogido de inicio fue el valle de Alcudia en Ciudad Real, exactamente en la Dehesa Boyal, en la misma entrada de la subida de Sierra Escrita. Pero, dada la lejanía de este paraje maravilloso, que se salía de todos los mapas publicados, decidimos realizar la observación en otro lugar, como se suele decir por tierras manchegas, “de cuyo nombre no me acuerdo”. Solo recuerdo que cerca había un pantano y los cielos eran increíblemente abrumadores gracias a la enorme cantidad de estrellas que los poblaban.

En este primer encuentro no realizamos ningún tipo de anotaciones ni fotografías. Simplemente nos juntamos unos cuantos locos de la astronomía para deleitarnos con los miles de bombillas celestes que el Cosmos nos enciende cada noche. Eso sí, de la fauna pudimos disfrutar un poco, aunque fuera al poner las luces de avería del coche para evitar que un erizo fuera atropellado por el resto.

¿En qué consistirá Astro-GavaLab? Este proyecto pretende crear una red de ciencia ciudadana dedicada exclusivamente a la astronomía para aglutinar cuantos más datos mejor. En otras palabras, AGL como nos gusta llamar para economizar, estará formada por numerosas entidades e instituciones relacionadas con el mundo del espacio que, desde sus centros de control repartidos por toda la geografía española, podrán anotar datos, tanto redactados como visuales (fotografías-vídeos), sobre un objeto o varios objetos que cada mes se elegirán desde la web que próximamente se creará con este propósito. Por ejemplo: si queremos realizar un seguimiento de un asteroide, los diferentes equipos colaboradores podrán realizar sus observaciones y toma de datos los días propicios por la climatología y disponibilidad. Podríamos compararlo con los interferómetros de radiotelescopios. Abarcamos una zona muy amplia para realizar el seguimiento del objeto en diferentes días del mes.

Sin duda se trata de un proyecto de ciencia ciudadana en el que participará un equipo humano importante y los medios disponibles serán aparatos de observación astronómica (telescopios y prismáticos), recursos informáticos, medios fotográficos y vídeo, etc.

Para nosotros es muy importante que la participación humana no se centre única y exclusivamente en los miembros de asociaciones y agrupaciones. También sería muy interesante la colaboración de todos aquellos amantes de los fenómenos celestes que dedican parte de su veladas nocturnas a la observación del Cosmos.

Más información: jonsulve@uoc.edu o al teléfono 618842542.

Jorge Onsulve Director GavaLab Citizen Science

Esta sección se realiza en colaboración con el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, coordinado por la Fundación Ibercivis

