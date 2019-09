Trucos efectivos para limpiar cristales y que no acaben más sucios que al principio

Con la vuelta al cole (y al trabajo), toca despedirse del relax estival y afrontar, de nuevo, el día a día. Madrugones, desayunos a todo correr y carreras para (intentar) llegar con puntualidad vuelven a marcar la rutina de numerosos hogares aragoneses. Pero no basta con lidiar con las clases, las extraescolares, los deberes y las cenas; también hay que poner a punto nuestro hogar -armarios incluidos- para asegurar un septiembre ordenado.

Aplicar los trucos de limpieza milagrosos que triunfan en redes sociales; no desatender ninguna habitación de la casa (desde la cocina a la terraza, pasando por el cuarto de baño); o seguir un orden riguroso que nos asegure efectividad son los pasos que rara vez olvidamos. ¡Casa perfecta! O no... Y es que, ¿a quién no le ha pasado aquello de sentarse (¡por fin!) en el sofá, después de una ardua tarde de limpieza, y observar que ha vuelto a dejar los cristales de las ventanas más sucios que al principio?

Así se limpian los critales, paso a paso