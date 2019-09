Memes para alumnos, profesores y padres... ¡para sobrevivir a la vuelta al cole!

La vuelta al cole no es fácil para nadie. No importa si se debe dar el paso de intantil a primaria; enfrentarse por primera vez al instituto; o comenzar el último curso de la universidad, con todas las dudas que ello conlleva (¿en qué voy a centrar mi TFG? ¿Máster o trabajar? ¿Mi vida tiene sentido?)... Septiembre cuesta y mucho.

Hay que volver a poner el despertador en hora; preparar los táperes para el día siguiente; limpiar sin orden ni concierto, debido a la falta de tiempo, aún sabiendo que solo conseguiremos ensuciar más; y, por supuesto, intentar retomar las actividades deportivas que, un curso más, nos hemos prometido que no dejaremos de lado. Luego, que si tenemos síndrome postvacacional o que si no vamos a clase hasta que no pasan las Fiestas del Pilar: ¡los quehaceres de noveno mes del año nos lo ponen harto difícil!

Vale, puede que saber que Los Lobos vuelven a '¡Boom!' o que HBO pone a nuestra disposición un experto en series 'online' y gratuito, que nos aconseja según nuestros gustos, alivie el duelo estival. Además, no hay que perder de vista que aún quedan municipios en España, y dos de ellos están en Aragón, cuyas fiestas de verano se celebran en septiembre: solo hay que convencer a nuestros amigos y hacer un poco de carretera y manta para empaparse de la cultura popular de todos los rincones del país.

Claro que, si el bolsillo no nos lo permite (porque ya se sabe que la cuesta de septiembre pasa factura), siempre podemos consolarnos disfrutando de los memes que, durante estos días, inundan las redes sociales. ¿Acaso hay algo mejor que reirse de uno mismo cuando la situación no tiene remedio?