Dos hermanas de 62 y 67 años, perdidas en la selva, graban un simpático vídeo de auxilio

Mónica y Claudia López. Estas dos hermanas argentinas de 62 y 67 años estuvieron perdidas durante 48 horas por la selva. Desaparecidas desde el pasado domingo, cuando tuvieron el último contacto con sus familiares, fueron encontradas este martes, por la noche, por el equipo de rescatistas.

Las hermanas decidieron el domingo alquilar un coche y emprender una ruta por el monte de San Javier, en la provincia argentina de Tucumán, para visitar la cascada del río Noque. En la ida, lo consiguieron sin problemas, siguieron el sendero y un "camino de piedritas". Pero la vuelta ya no fue lo mismo. En busca del sendero, tomaron el camino equivocado y se introdujeron en plena selva.

Tras pasar una noche a la intemperie, entre matorrales, las hermanas no perdían el humor y en un video grabado en modo selfie, para sus familiares, les decían, "Cuando salimos de ahí, no sabemos qué hicimos, agarramos alguna curva de las piedritas que no correspondía y nos fuimos a reverenda concha de la lora". A continuación se refirieron a las autoridades de salvamento, "Y acá estamos, esperando que alguien nos rescate, porque no tenemos la más puta idea de cómo mierda salir y no saben la cantidad de cosas que pasamos: estamos lastimadas por todos lados, las rodillas, los codos, dormimos para el orto".

Rescate de las hermanas. @SantaCruzMundo

Día y medio sin noticias de ellas, Damán el hijo de una de ellas, interpuso una denuncia para avisar a las autoridades de su rescate. La Policía comenzó entonces también un intenso operativo de búsqueda que culminó el martes a las 20.00 horas, cuando lograron dar con la localización exacta de Mónica y Claudia.

Lloraban de desesperación al escuchar las voces que las buscaban. Sanas, con alguna magulladura y un leve cuadro de deshidratación.