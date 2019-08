Arde un coche a primera hora de la mañana en la calle el Paciente Inglés

La mañana de este miércoles, un coche ha comenzado a arder en el barrio zaragozano de Valdespartera hasta quedar completamente calcinado. El incendio se ha originado entorno las 7.00 en la calle el Paciente Inglés por motivos que todavía se desconocen.

La rápida actuación de los Bomberos de Zaragoza no ha impedido que el coche quedará totalmente inservible. En el momento del suceso, los afectados se encontraban fuera del turismo, por lo que no ha habido que lamentar daños personales, y el fuego no ha afectado a otros vehículos, a los edificios colindantes o al mobiliario urbano.

Los bomberos han tenido que cortar la calle para llevar a cabo las labores de extinción.