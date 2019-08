'Jaén', nuevo miembro de la banda de 'La Casa de Papel' en una parodia en Twitter

"Aquí Palermo, ¿me copia?", "Aquí Jaén, desatrancando somos los mejores, vamos para allá inmediatamente". Este intercambio de apodos en el vídeo que ha compartido en sus redes sociales la empresa Desatranques Jaén, podría fácilmente pertenecer a una escena de la afamada serie española de Netflix 'La Casa de Papel', si no fuera, claro, por el detalle del desatranque. Y es precisamente este detalle el que ha hecho el vídeo viral en las redes sociales. "¿Esto ya no es un atraco?", pregunta el Profesor, "No -contesta Jaén-, es un desatranco".

El diálogo aparece acompañado de imágenes de la serie, pero, en esta ocasión, la banda del profesor ha crecido y tiene cuatro nuevos miembros:

El derroche de ocurrencia y buen humor de la empresa de desatranques jienense, que ya protagonizaba una gran cantidad de memes en las redes sociales, ha triunfado entre los tuiteros, y el vídeo acumula ya más de 25.000 'me gusta', 12.000 retuits y 299 comentarios.

De hecho, la propia compañía de Netflix ha respondido al vídeo a través de su cuenta oficial animando al equipo de Desatranques Jaén con algo que solo podría decir Nairobi: ¡Venga señores! ¡A desatrancar! Que pim, que pam, que pim, que pam"; y con un gif acompañado del logo de la empresa de entretenimiento en el que una de las trabajadoras (según algunos memes, su nombre dentro de la banda sería Linares, aunque también es conocida como "La Tania"), canturrea un sentido "¡Olé!".

¡Venga señores! ¡A desatrancar! Que pim, que pam, que pim, que pam. pic.twitter.com/favilqOB3G — Netflix España (@NetflixES) 14 de agosto de 2019

Otros memes de 'Desatranques Jaén'

No es la primera vez que Desatranques Jaén se hace viral por su contenido. De hecho, es probable que los 59,200 seguidores que tiene en Twitter no se deban a clientes satisfechos con los desatranques, y no porque no sean profesionales en su terreno, sino porque si un día deciden cerrar la empresa, podrían montarse un show de humor. Y a Twitter le gusta el buen humor. Prueba de ello es el éxito de los memes que acumula la cuenta de los jienenses en la red social: