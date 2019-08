El Pasaporte Europeo para Mascotas y otros requisitos para viajar con ellas por la UE

En el momento de ampliar la familia con una mascota hay muchas cosas que deben tenerse en cuenta. Para comenzar, que la adopción permite dar una oportunidad a aquellos animales que no la hayan tenido, o que hayan sido abandonados, una realidad que crece en verano y que solo en 2018 dejó 251 perros y 113 gatos.

Sin embargo, las vacaciones no deberían ser un sinónimo de abandono, ya no solo por las razones morales obvias, sino porque no es necesario renunciar a ellas si se cuenta con un animal en la familia. En Aragón existen numerosos destinos ‘petfriendly’ en los que disfrutar con tu mascota, además, la modalidad de vacaciones ‘Mascotas incluidas’ está en auge.

Saliendo de la región, también existen numerosos lugares en los que disfrutar de tu amigo de cuatro patas. Conociendo el creciente interés de viajar acompañados de estos peludos, están incrementando zonas específicas de playas especializadas en las zonas costeras, como estos ejemplos cerca de Aragón.

¿Y si quiero viajar a Europa?

NOTICIAS RELACIONADAS Evitar el mareo en viajes y otros consejos naturales que ayudarán a nuestras mascotas

La Comunidad Europea tiene su propia política de movimiento dedicada a animales, que contempla que “cualquier ciudadano de la Unión Europea puede viajar libremente con su gato, perro o hurón si tiene un Pasaporte Europeo para Mascotas”. Este documento puede obtenerse en cualquier veterinario autorizado para su emisión y debe contemplar la certificación de que el animal está vacunado contra la rabia además de otra información como el nombre, la especie, la raza, el sexo, el color, la fecha de nacimiento y otros rasgos relevantes del animal, nombre y contacto del propietario y del veterinario autorizado, entre otros.

En el caso de países como Finlandia, Irlanda, Malta o Reino Unido, se añade una especificación: “deben estar tratados contra la tenia Echinoccoccus”, que requiere aplicar un tratamiento en un período de tiempo de entre 120 y 24 horas antes de viajar y certificarse en el pasaporte.

A esto se suma la obligatoriedad de que el animal posea “un microchip electrónico o un tatuaje legible que se haya aplicado antes del 3 de julio de 2011 con el mismo código documentado en el pasaporte”.

Por otra parte, si las circunstancias son diferentes (mascotas menores de 3 meses, que todavía no hayan sido vacunadas), los animales son distintos a los mencionados o si lo que desea transportarse es una planta, el viajero deberá atenerse a las normas nacionales, ya que cada país tiene distintas normas en función de las especies. Desde la web Europa.eu, donde se puede encontrar toda la información relativa a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía, se indica cuál es el procedimiento para obtener información específica sobre cada especie: “debe consultarse la base de datos de referencia del comercio de vida silvestre de la UE”, o bien “ponerse en contacto con la autoridad CITES de su país para saber si la especie con la que desea viajar requiere un certificado”.