Disfrutar sin abusar, clave para no engordar en vacaciones

Disfrutar de la comida y la bebida pero "sin abusar" es la clave para no engordar durante las vacaciones, y si ha habido excesos, se tienen que compensar con la práctica de ejercicio físico.

Antonio Murillo, profesor del título de 'Experto en nutrición deportiva' de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), ha explicado a Efe que la "concienciación" es básica para no coger peso durante el verano.

Si alguien cuida su salud y controla su peso durante todo el año, cuando llegan las vacaciones tiene que mantener ese hábito, ha explicado. "No se pueden tirar por la borda" los hábitos saludables durante la época vacacional. "La fórmula no es complicada: de vacaciones se puede disfrutar pero sin abusar", ha añadido.

En su opinión, "no pasa nada" por tomarse un helado, un pincho o una cerveza de más en las vacaciones, pero si ha habido excesos, se tienen que compensar con actividad física. En el caso de no poder realizar ejercicio físico, este experto recomienda "recortar la ingesta alimentaria" al día siguiente para no volver a cometer excesos calóricos.

"El hecho de cuidar la alimentación no significa que haya que llevar una vida monacal", ha indicado. Ha opinado que "se ha vendido la idea de que para cuidar el peso hay que ser muy estricto con la dieta, con raciones escasas que se limitan a pechuga de pollo a la plancha y ensaladas". Sin embargo, Murillo rechaza esta opción, porque puede "no ser saludable" y defiende realizar "una correcta elección de alimentos" tras seleccionar los métodos de elaboración de la comida. Así, ha detallado que se puede optar por un pescado al horno o a la plancha, en vez de frito, que aporta una mayor carga calórica.

En cuanto a las bebidas alcohólicas, ha recalcado que no son beneficiosas para la salud, aunque la "diversión se asocia a su consumo" y su consumo está muy presente en la vida social de los españoles. Como truco, propone tomarse una cerveza normal y después, si se desea, seguir con cerveza sin alcohol para no abusar.

Tras las vacaciones, si se ha ganado peso, este profesor especializado en nutrición propone ponerse "de inmediato" manos a la obra para perder esos kilos. "No se puede esperar al lunes, hay que hacerlo al día siguiente de volver de vacaciones y empezar con una rutina de ejercicio y alimentación sana", ha subrayado.