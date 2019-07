'Sco pa tu manaa' o el reto que enloquece y desconcierta a los usuarios de Twitter

Si has entrado últimamente en Twitter, seguro que te ha sorprendido encontrarte con varias publicaciones con fotografías sobre temas dispares que contienen la frase 'sco pa tu manaa'. Si no sabes su significado, tranquilo; no eres el único. Millones de usuarios de la red social están desconcertados ante tal oración y, por ello, han mostrado su confusión a través de memes, los protagonistas de la plataforma en cualquier ocasión.

Yo entrando a twitter sin saber que es "sco pa tu manaa" #scopatumanaa pic.twitter.com/63RNjRTQc8 — Iedidhá (@iedidha) July 31, 2019

Cuando leo en Twitter " Sco pa tu manaa" #Scopatumanaa pic.twitter.com/chd7ttITgo — Nicolas Maure (@NicoaMaure) July 26, 2019

-Seguro que está pensando en otra...



-¿Qué significa Sco pa tu manaa? pic.twitter.com/3EzhFNbFiT — ʌsʌ (@valeriavallado) July 26, 2019

Sin embargo, han sido unos pocos usuarios los que han podido resolver las dudas del resto, ya que a esta frase se le atribuyen tres posibles orígenes. El más popular es el que asegura que proviene de Zambia, donde su significado está relacionado con expresar la opinión que cada persona tiene de un tema en concreto. Otros lo traducen como "¿a qué te recuerda esto?" o "¿qué opinas sobre esto?", haciendo referencia a valoraciones que no tienen que ser necesariamente compartidas por la mayoría de la sociedad. Cualquiera de las dos acepciones es válida para aquellos que emplean Twitter y que quieran mostrar sus juicios impopulares y conocer los de los demás sobre cualquier asunto.

También hay quienes señalan que ‘sco pa tu manaa’ es una frase que aparece en la canción ‘DaaviN Neba’ de Kawuola Biow y Patapaa, y que se hizo popular por la forma de pronunciarla.

¿Qué comparten los usuarios en Twitter con 'sco pa tu manaa'?

La comunidad de Twitter está divida con el uso de esta frase: por un lado, están aquellos usuarios (cada vez menos) desconcertados con 'sco pa tu manaa' y, por otro, hay quienes se han sumado al reto viral y han publicado diferentes imágenes para conocer las opiniones que los twitteros tienen sobre esas materias.

SCO PA TU MANAA?



Money Heist/ LA CASA DE PAPEL pic.twitter.com/AcAqaWz1QX — The Official Akorede™️💼 (@theakorede) July 28, 2019

El terreno seriéfilo ha sido uno de los más comentados bajo el tentador filón de 'sco pa tu manaa'. Así, 'La casa de papel', con todas las incógnitas que ha dejado la tercera temporada, y la popular ficción 'Friends', que este año celebra el 25 aniversario de su lanzamiento, han sido dos de los protagonistas de este reto.