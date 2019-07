Sexo en el agua: ¿es peligroso para la salud?

Lo hemos visto en películas y series, leído en libros y es una de las fantasías sexuales más habituales: tener sexo en el agua. Ya sea en una playa idílica, en un lago en plena naturaleza, en una piscina con la luz tenue, en un jacuzzi a la luz de las velas o en la bañera de casa. En el cine todo empieza bien y termina bien y rápido. Pero, ¿cómo es la realidad?

"El agua parece que es un medio estéril y limpio podemos pensar que las bañeras de nuestra casa, que es lo que más a mano tenemos, que manipulamos, que limpiamos y que tenemos una higiene sanitaria para nuestro lavado corporal, son seguras para esta práctica. Pero en realidad el agua no es tan limpia. Tiene gérmenes, porque sí, porque conviven en ella", explica el ginecólogo Néstor Herráiz. "Además, las cañerías y los grifos, a veces no están suficientemente bien desinfectados. Esto supone que durante un coito en el agua en la bañera, por ejemplo, al introducir el pene, el agua penetra también en la vagina y a veces sí que puede contraerse infecciones a través de un germen. Puede no ser especialmente agresivo, pero que en algún momento sí que pueda llegar a provocar una infección grave", prosigue el especialista. "Una vulvovaginitis, no es especialmente grave, genera picor, escozor en la vagina, flujo... Pero es muy latosa. Pero según el germen que se introduzca, pues efectivamente a veces incluso se puede llegar a contraer una enfermedad pélvica inflamatoria que eso sí que puede llegar a ser muy grave. Con dolor especial o consecuencias como abscesos, infecciones ya mas grandes loco -regionales o secuelas de esas infecciones, como esterilidad. Podríamos llegar a una cadena especialmente grande", explica.

La secreción vaginal no depende del agua, pero lo que haces con agua es arrastrar la secreción natural de la mujer de la vagina y del cuello, dificultando la penetración. "Esa agua, si está en una piscina clorada, te puede irritar igual que lo hace con las mucosas de la cara: la boca, los ojos… Más aún puede hacerlo con las de la vulva y la vagina, ya que son mucho mas sensibles.

"En las playas el agua tampoco esta controlada, y puede contener desde diversos grados de salinidad y que solo por eso se altere el ph de la vagina y cree picor, y que provoque mas sensación de molestia, con o cual no es placentero ni facilita tampoco la penetración; a que ya incluso se inflame la vagina y sea una puerta de entrada a cualquier germen ocasional, oportunista o ya algún patógeno que pueda tener algo mas grave".

Sin embargo, según ha podido comprobar a través del testimonio de sus pacientes, el especialista considera que "la práctica de sexo en el agua tampoco es tan frecuente como parece, o las parejas no lo suelen contar".

NOTICIAS RELACIONADAS 10 cuestiones sobre sexo que todo adolescente debería saber

"Para el hombre es más fácil. La anatomía no es tan sensible como la de la mujer y puede llegar al orgasmo y la eyaculación y que no le pasa nada", prosigue. "No suele resultar tan placentero para la mujer porque precisamente la entrada acuosa dentro de la vagina en medio de un coito con el pene también introducido en vagina y que va saliendo y entrando, habitualmente no es una sensación agradable. El roce con la pared tampoco lo permite demasiado. También depende de cada anatomía: de la pared, de la pareja y del agua. La temperatura del agua también puede afectar. No es oro todo lo que reluce.

¿El preservativo es 'waterproof'?

Las condiciones de fabricación en la industria del preservativo, es test que debe pasar, no son las de un producto que esté diseñado para rendir bajo el agua y puede aumentar el riesgo de rotura. "Puede estar testado con agua, pero no para las condiciones de un coito de 15-20 minutos, con una salinidad y un ph, y puede no resistirlo. Por el cambio de temperatura, por el medio acuoso… Hacerlo con preservativo te protege del embarazo y de gérmenes, pero si se rompe, te quedas desprotegido de las dos cosas", resume Herráiz.

¿Hay mayor riesgo de embarazo?

"El agua el ph y la alteración del medio vaginal puede alterar la positividad de embarazo, dificultándola porque también pueden ser espermicidas las condiciones del agua si hay una eyaculación. No es tan fácil quedarse embarazada en el agua, eso es un mito, como lo pueden ser 'si tengo relaciones durante la menstruación o si lo hago de pie, no me quedo embarazada'. No es así, pero es verdad que el agua no es un medio que deba estar ahí si se busca la fertilidad".

Todo esto no significa que no se pueda disfrutar. Cada relación, como cada persona, es un mundo, y a menos que la mujer o el hombre tengan una infección activa, es otra forma de sexo. Hay parejas que lo disfrutan y otras que no tanto. No obstante es importante ser consciente de que la vida y real y la industria del cine no son lo mismo y, como señala Herráiz, "es necesario desmitificar: no es oro todo lo que reluce".