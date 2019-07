Loles León a Irma Soriano en 'Ven a cenar conmigo': "¿Qué parte de 'cállate' no entiendes?"

El programa de televisión 'Ven a cenar conmigo' tuvo como anfitrionas este martes por la noche a Loles León, Belinda Washington, Irma Soriano y Rosa Benito, siendo esta última la primera anfitriona, que elaboró un menú compuesto de un gazpacho andaluz, patatas a lo pobre con solomillo y un postre que era un recuerdo a Rocío Jurado. "Voy a preparar una tarta de hojaldre con cabello de ángel y fresas que se llama 'Cielos de rosa de pitiminí', para recordar la canción que Rocío me cantó tantas veces".

Con el hojaldre llegó el momento de tensión de la cena cuando Rosa Benito se equivocó y afirmó que el hojaldre (confundiéndolo con el cabello de ángel) provenía "de una especie de sandía chiquitita que me ha dado mi hija de su huerto", provocando la incredulidad de sus invitadas: "¿Qué tipo de huerto tiene?", le preguntó Washington.

La anfitriona siguió explicando como lo había hecho, y en ese momento, Soriano le dijo: "¿El hojaldre? No será el cabello de ángel", provocando una cara de sorpresa en Benito, que seguía manteniendo su afirmación. Ante la duda, Irma Soriano sacó el móvil para consultar su duda en internet, entonces la anfitriona reconoció su error. Aun así, la presentadora llevó su teléfono a la mesa y empezó a leer cómo se hacía el hojaldre. En el ese momento, mientras leía, León le dijo "calla" en voz baja, pero viendo que continuaba con la lectura, ya más alto repitió: "Cállate". La actriz continuó diciéndole a Soriano que "no sé qué parte de la frase 'cállate' no entiendes".

Sus tres compañeras de mesa callaron, pero la presentadora se defendió diciéndole que "ninguna", a lo que León le dijo: "Ya lo veo, porque no paras". Soriano la aplaudió con ironía mientras todas procedieron a probar el postre en silencio y con caras largas.