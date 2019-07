Los mismos tonos pastel, la misma dinámica, la misma estética, el mismo peso en la coreografía, la misma narrativa. La cantidad de similitudes que pueden encontrarse entre el nuevo trabajo de Natalia Lacunza (Operación Triunfo) y el del francés Stromae podrían achacarse a un halago de la joven, que ya ha mostrado en alguna ocasión su admiración por el cantante y ha buscado inspirarse en sus trabajos para desarrollar este proyecto. Pero son tantas, que más de uno ha comenzado a hablar de plagio.

Si el videoclip de la extriunfita arranca con ella en una mesa sentada frente a otro joven que permanece petrificado, a pesar de los esfuerzos de ella demandando atención, el de Stromae hace lo propio desde el sillón de una casa pastel frente a un niño exhausto de pedirle que le haga caso. Conforme se suceden las escenas, la dinámica continúa, hasta que hacia el final, sendos personajes estáticos comienzan una coreografía a dúo en los respectivos videoclips. Pero quizá sea más fácil de entender las semejanzas viéndolo:

Esta no es la única polémica que se ha disparado en referencia a este tema de 'Otras alas', el primer EP de la ex concursante de Operación Triunfo 2018. Más de un usuario ya ha señalado que la influencia de 'Bad Guy' de la estadounidense Billie Eilish está muy clara en 'Tarántula'. Algunos, señalan que demasiado, y ya no solo musicalmente. Quien siga a Billie Eilish o se nutra de contenido viral de las redes sociales habitualmente habrá visto el vídeo de la cantante en el que muestra cómo una tarántula sale de su boca.

¿En qué queda la cosa: coincidencia, homenaje, plagio, empate?

La respuesta de las redes sociales

Para muchos en la red social de Twitter está muy claro: cuando hay tantas referencias, deja de ser inspiración para pasar a ser copia. De hecho hay quien bromea compartiendo el tema de la pamplonesa y presentándola como una 'cover' de los dos artistas de quien tantas semejanzas pueden verse.

Universal tratando de estúpidos a los fans de OT. La canción Tarántula de Natalia Lacunza ya era un plagio de una canción de Billie Eilish... y ahora sacan un videoclip plagiando al Papaoutai de Stromae. Lamentable. — Rafa (@RpetPro) 11 de julio de 2019

Que guapa la versión de Bad Guy en español de Billie Eilish , espera que es el plagio que hizo la lacunza https://t.co/cnDupVZM9N — Gea. (@ADragonfly_) 11 de julio de 2019

Me da que el videoclip de Natalia Lacunza de Tarántula va a ser similar al de Stromae - Papaoutai xd

Si es así esta chica se lleva ya la palma — luarkx (@raulmmor) 11 de julio de 2019

Natalia viendo cómo nos hemos dado cuenta de que Tarántula es igual la canción de Billie Eilish pic.twitter.com/Qif0rXd7yV — Sad boy🥀 (@brekioh) 21 de junio de 2019

Que no se os pase ver el video de Tarántula de Natalia Lacunza https://t.co/fRPubZQNwT #Tarantula — Valeria (@prxblematicbabe) 11 de julio de 2019

Soy la única q se da cuenta q el videoclip de natalia lacunza es una copia de Papaputai de Stromae??? — Alba Mullor ✨🌙 (@MullorAlba) 11 de julio de 2019

billie eilish ft stromae - tarantula (natalia lacunza remix) — Maria José Pompadour (@FagFagGo) 12 de julio de 2019

Otros, en cambio, siguen defendiendo a la española como un ejemplo de referente creativo.

Billie Eilish pero en bien, para mi gusto https://t.co/NrHFGgw02S — Dani García 😈 (@daniloR6S) 12 de julio de 2019

Qué grande es Natalia y el equipo q creó el videoclip de Tarántula. Según los haters/trolls, recuerda a Rosalía, Katie Perry, Stomae y B. E., entre otros. Pues combinar elementos de diversas tendencias y darle tu sello sólo está al alcance de muy pocas personas. Bravo Natalia! — Aquí se apoya a Natalia Lacunza!📀🕊️💖🕷️ (@MariPer25446273) 12 de julio de 2019